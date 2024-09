Samsung vient d’entreprendre une démarche surprenante en conseillant aux utilisateurs de ses anciens modèles Galaxy de passer à Google Messages. Ce changement, bien que subtil, marque une étape significative, surtout si vous êtes concerné. Pourquoi suivre leur recommandation ?

Historiquement, les smartphones Samsung étaient équipés de leur propre application de messagerie. L’adoption croissante des standards de communication RCS (Rich Communication Services) pourrait servir d’explication concrète.

Pourquoi ce changement de Samsung ?

L’une des raisons principales pour lesquelles Samsung préconise Google Messages est l’intégration native du RCS. Ce dernier représente l’avenir des communications mobiles. Cette technologie améliore considérablement l’expérience utilisateur en remplaçant les SMS traditionnels par une solution plus dynamique et sécurisée. En outre, Google Messages bénéficie d’une large adoption mondiale, ce qui en fait une option pratique pour les utilisateurs cherchant à simplifier leur expérience de messagerie.

Pour les anciens propriétaires de téléphones Galaxy, la transition vers Google Messages pourrait également signifier une meilleure continuité des services. Surtout si votre application de messagerie Samsung n’est plus mise à jour ou optimisée pour les nouvelles normes.

Les avantages

Google Messages se distingue par sa compatibilité avec le protocole RCS. Il offre une expérience de messagerie enrichie comparable à celle des applications de chat modernes. Un alignement sur WhatsApp ou iMessage peut être entrevu.

En choisissant Google Messages, Samsung vous garantit une meilleure interopérabilité entre différents appareils et plateformes. Une synchronisation fluide des conversations ainsi que l’accès à des fonctionnalités avancées sont promis.

Samsung, en encourageant l’adoption de Google Messages, montre une volonté de se concentrer sur ce qui compte le plus. Cela n’est autre qu’offrir à ses utilisateurs une expérience de communication moderne, sécurisée et sans faille. Cette décision reflète aussi une tendance plus large dans l’industrie, où les fabricants de téléphones optent pour des solutions plus universelles. Ils répondent alors mieux aux attentes de leurs utilisateurs.

Ce qui se passe en ce moment

Samsung Messages n’est plus préinstallé sur les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 aux États-Unis. Toutefois, l’application est encore disponible en Europe et au Canada, où elle coexiste avec Google Messages. La France n’est pas encore totalement concernée. Initialement, on pensait que les modèles plus anciens de smartphones Galaxy ne seraient pas affectés par ce changement. Certains utilisateurs de ces anciens modèles reçoivent néanmoins maintenant des notifications. Ceux-là les invitent à remplacer Samsung Messages par Google Messages comme application de messagerie par défaut.

Les modèles identifiés sur Reddit et Threads incluent les Samsung Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra et S22 Plus. Bien que les utilisateurs puissent encore accéder à Samsung Messages via le Galaxy Store, il devient de plus en plus évident que son avenir est incertain.