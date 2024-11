Pour renforcer sa présence en Chine, Samsung a sorti les modèles W25 et W25 Flip, basés sur le Z Fold 6 et Z Flip 6. L’empire du milieu est souvent considéré comme le pays des exclusivités mobiles. Chaque année, de nouveaux modèles haut de gamme y voient le jour pour répondre aux attentes pointues des consommateurs. Si autrefois Samsung et Apple dominaient, aujourd’hui, ce sont des marques locales comme Honor, Vivo, Xiaomi, et Huawei qui se hissent en tête.

Pour regagner du terrain, le géant sud-coréen réplique alors avec audace en misant sur le segment premium des smartphones pliables. Étant encore peu exploré, ce territoire semble en effet très prometteur. Et il paraît que sa stratégie porte ses fruits, car le constructeur enchaîne le lancement de ses nouveaux produits pour séduire ce marché en pleine expansion. Pour cette année, il y dévoile les Samsung W25 et W25 Flip.

Le Samsung W25 : un concentré de luxe et de technologie

Les grandes marques rivalisent d’innovations pour se distinguer dans le secteur haut de gamme des smartphones pliables. Le Galaxy W25, conçu sur la base du Galaxy Z Fold 6, se distingue ainsi par son esthétique luxueuse et ses caractéristiques haut de gamme. Doté d’un cadre en aluminium doré et d’un dos en céramique noir, il impose son style sur le segment premium des pliables. Certifié IP48, ce modèle est également protégé contre l’eau et la poussière.

Côté affichage, le W25 offre un écran AMOLED pliable de 8 pouces avec une résolution QXGA+ (2184 x 1968 pixels). Cette dalle affiche un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ce qui rend le téléphone idéal pour le multitâche et les applications immersives. L’écran externe de 6,5 pouces en Full HD+ permet également une utilisation rapide sans que vous ayez à déplier l’appareil.

Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy W25 combine puissance et fluidité, avec 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Sur le plan photographique, cette version améliorée de Z Fold 6 intègre aussi un capteur principal de 200 MP. Un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x complètent le tout. Cette configuration permet ainsi des photos détaillées et des performances optimales, même dans une condition en basse lumière. Les caméras frontales de 10 MP et 4 MP sous l’écran principal complètent cette configuration.

Le W25 Flip : l’élégance à clapet

Le W25 Flip apporte par ailleurs sa touche de sophistication au format clapet. On retrouve les mêmes finitions haut de gamme avec des accents dorés distinctifs. Son dos en Gorilla Glass Victus renforce sa résistance aux chocs et rayures, doublée par sa certification IP48. L’appareil dispose d’un écran principal de 6,7 pouces AMOLED Full HD+ proposant un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. De quoi assurer une fluidité optimale. L’écran externe de 3,4 pouces est parfait pour accéder rapidement aux notifications et aux fonctions de base sans déplier le téléphone.

Pour la photographie, il propose une caméra principale de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, offrant une excellente qualité d’image. Son appareil photo frontal de 10 MP convient parfaitement aux selfies et appels vidéo. Les deux smartphones enregistrent en 8K à 30 fps et 4K à 60 fps pour une qualité vidéo optimale. Propulsé par le même processeur, le W25 Flip dispose de 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Des produits réservés à la Chine

Samsung a ouvert la précommande de ses nouveaux modèles haut de gamme depuis le 6 novembre 2024. Les livraisons débuteront le 15 novembre. Chaque smartphone est livré dans un coffret cadeau exclusif qui comprend un chargeur 25 W et un étui en similicuir. Un geste qui ajoute une touche de prestige à cette série déjà très haut de gamme.

Quant à la tarification, le W25 démarre à 15 999 yuans, soit environ 2 230 euros, pour la version 512 Go. Le modèle 1 To s’affiche à 17 999 yuans, soit l’équivalent de 2 500 euros. Pour le W25 Flip, comptez 9 999 yuans (environ 1 390 euros) en 512 Go.

Ces smartphones étant destinés exclusivement au marché chinois, il est peu probable qu’ils soient commercialisés à l’international. Samsung adopte ainsi une stratégie visant à se positionner comme une marque de luxe en Chine, où la demande pour des produits exclusifs et premiums reste élevée.