Le Samsung Galaxy S25 pourrait bien redéfinir l’écosystème Android avec l’introduction du standard Qi2. Une fonctionnalité attendue de longue date par les utilisateurs. Si cette fuite s’avère correcte, ce smartphone phare promet de populariser les accessoires magnétiques Qi2. Ils offriront ainsi une expérience pratique et polyvalente similaire au MagSafe d’Apple. Les premiers accessoires Qi2 ont déjà été présentés au CES 2024 en faveur des iPhones. Néanmoins, les smartphones Android étaient encore lésés. Cela va bientôt changer.

Le Galaxy S25 et le Qi2 : une fonctionnalité qui change la donne

Depuis le lancement du système MagSafe par Apple il y a quatre ans, les utilisateurs d’Android rêvent d’une solution équivalente. Avec le Galaxy S25, Samsung pourrait enfin répondre à cette attente grâce à l’intégration des accessoires magnétiques Qi2. Soutenue par le Wireless Power Consortium (WPC), cette technologie inclut des aimants intégrés. Elle permettra un alignement parfait des accessoires et un chargement sans fil optimisé.

Cette annonce marque une première pour les smartphones Android haut de gamme. Elle positionnera alors Samsung comme pionnier dans l’adoption complète de Qi2. Le système magnétique promet des accessoires variés : batteries externes ou encore stations de recharge rapide. Cependant, son implantation n’a pas été simple. Intégrer des aimants dans des appareils électroniques reste délicat. En effet, le Galaxy S25 avec son stylet S Pen, nécessite une gestion minutieuse des interférences. En relevant ce défi, Samsung pourrait bien pousser d’autres fabricants à adopter cette norme.

Une norme prometteuse, mais des incertitudes

Malgré les avantages évidents, des questions subsistent sur l’uniformité du Qi2. Récemment, des confusions sur les certifications et les profils magnétiques ont soulevé des doutes. Heureusement, le WPC a confirmé que tous les appareils Qi2, y compris le Galaxy S25, prendront en charge les accessoires magnétiques Qi2.

Pour les utilisateurs, cela signifie un démarrage de charge plus rapide et un alignement précis des appareils. Les fabricants, eux, devront adapter leurs composants pour garantir la compatibilité. Des couches comme les boucliers en cuivre-graphite ou les bobines de charge jouent un rôle crucial dans cette intégration. Ces ajustements assurent non seulement une efficacité accrue, mais aussi une fiabilité optimale. Un élément nécessaire pour les utilisateurs cherchant à exploiter au maximum cette technologie.

Avec les accessoires magnétiques Qi2, vous aurez plusieurs types de support pour faciliter votre quotidien. Les supports pour voiture (20 à 50 euros), les batteries externes (40 à 80 euros), les stations de recharge (30 à 100 euros), les étuis compatibles (15 à 40 euros) et les portefeuilles magnétiques (20 à 50 euros)… Vous aurez le choix.