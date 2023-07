Ces trois smartphones sont en train d’être abandonnés par Samsung

Mauvaise nouvelle pour certains détenteurs de Samsung Galaxy. Après le modèle S10, la marque coréenne est en train de tourner la page pour deux smartphones et une tablette qui ne sont pourtant pas si vieux. Alors que les détails de mises à jour de sécurité de juillet sont en train d’être dévoilés, le fabricant a annoncé que ces smartphones passeront désormais à deux mises à jour de sécurité par an, au lieu de trois habituellement. Déjà, les appareils concernés ne sont plus éligibles à la mise à jour logicielle.

Trois appareils bientôt abandonnés par Samsung

Les mises à jour de sécurité du mois de juillet 2023 ont été déployées la semaine dernière, pour les appareils éligibles. C’est à l’occasion de cette opération que la marque sud-coréenne a profité pour annoncer qu’elle réduit dorénavant la fréquence de mise à jour de sécurité pour les appareils :

Galaxy A22 5G

Galaxy F52 5G

Galaxy Tab S7 FE

Dorénavant, ces trois modèles ne bénéficieront plus des mises à jour trimestrielles ; ils passent à des mises à jour semestrielles, soit deux fois par an. Une décision qui sonne comme une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, alors que les deux premiers smartphones sont sortis seulement, il y a deux ans. La tablette, quant à elle, est sortie en 2020. Pire encore, aucun de ces trois appareils Samsung ne bénéficiera plus de mise à jour majeure Android. Les utilisateurs ne pourront pas utiliser Android 14 avec leur smartphone.

Par ailleurs, ces téléphones sont désormais exposés à toutes sortes de risques. En effet, même si une faille venait à être découverte, Samsung ne prévoit pas des correctifs d’urgence. Les utilisateurs devront patienter jusqu’à la prochaine mise à jour qui pourrait prendre du temps.

VOIR AUSSI : Le meilleur smartphone à moins de 500€ en 2023 : pourquoi s’offrir ce bon Samsung ?

Ce n’est pas le moment de changer de constructeur ni d’appareil

Malgré cette mauvaise nouvelle de Samsung, vous n’avez vraiment pas à paniquer pour changer de marque. Le constructeur coréen ne fait qu’appliquer la politique générale chez tous les autres fabricants. En effet, les marques Android proposent le suivi logiciel selon le tarif du smartphone. Malheureusement, les smartphones d’entrée de gamme sont les plus malchanceux de cette politique.

Alors que les téléphones haut de gamme prennent 4 ans de mise à jour logicielle et 5 à 6 ans de mise à jour de sécurité, les entrées de gamme bénéficient généralement de 3 ans de mise à jour logicielle et 4 ans de mise à jour de sécurité. Au sujet des téléphones Samsung moins chers, il faut compter 2 ans de mise à jour logicielle et 3 ans de correctifs de sécurité. C’est notamment le cas des trois smartphones cités un peu plus haut. En 2024 ou 2025, ils seront définitivement abandonnés par Samsung.

Cependant, sur le marché, vous ne verrez pas une marque Android meilleure que Samsung dans le suivi logiciel. Ce que vous devez faire dorénavant, c’est de chercher à connaître le nombre d’années de mise à jour prévue pour le smartphone que vous vous apprêtez à acheter.