Google va arrêter de prendre en charge ces Pixels

Bien que propriétaire du système d’exploitation Android, Google n’est pas le plus exemplaire en matière de suivi logiciel. La palme revient à Samsung qui propose près de 5 ans de prise en charge pour ses Galaxy. Google, par contre, offre généralement 3 ans de mises à jour logicielles et 4 ans de sécurité. Alors qu’Android 14 va sortir et que le Pixel 8 est à nos portes, voici les smartphones que Google a abandonnés et ceux qui le seront bientôt.

Les Google Pixel déjà abandonnés par la marque

Au terme de leurs 3 et 4 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, Google abandonne systématiquement les smartphones. Ceux-ci ne reçoivent plus de mises à jour et la marque n’est plus responsable de leurs problèmes de sécurité.

Depuis 2022, la firme de Mountain View ne prend plus en charge ses smartphones tels que :

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Parmi les smartphones listés ci-dessus, les modèles Pixel 4 sont toujours en vente, surtout sur les marchés d’occasion. Savoir qu’ils sont déjà obsolètes pourra vous aider à faire baisser leur prix. Aussi, si vous possédez l’un de ces smartphones et désirez continuer de recevoir les mises à jour, vous pouvez décider d’y installer une ROM personnalisée.

Les smartphones abandonnés entre 2023

Toujours en vente, même sur des boutiques en ligne, le Google Pixel 4a est arrivé à son terme en août 2023. Le smartphone a reçu ses dernières mises à jour de sécurité et tombe ainsi dans la liste des smartphones obsolètes.

Pour ce qui concerne le Google Pixel 4a (5G), le smartphone recevra ses dernières mises à jour en novembre 2023. Après cela, Google devrait arrêter de les prendre en charge.

Pour le Pixel 5, la firme de Mountain View garantit les mises à jour jusqu’en octobre 2023. Ceci devrait lui permettre de recevoir Android 14, ainsi que les mises à jour de sécurité. Pour ce qui concerne le modèle Pixel 5a (5G), Google arrêtera de les prendre en charge en août 2024.

Sortis il y a à peine deux ans, les Google Pixel 6 sont toujours pris en charge par Google. Le 6a et le 6 Pro recevront les mises à jour logicielles jusqu’en aout et octobre 2024. Pour ce qui est de la sécurité, ils en recevront jusqu’en octobre 2026.