ChatGPT représenterait désormais environ un cinquième du volume de recherches traité par Google, selon OpenAI. Cette comparaison, annoncée par Adam Fry, responsable des produits grand public, illustre la progression de la recherche assistée par intelligence artificielle. Elle mérite toutefois d’être nuancée. Les deux entreprises ne définissent pas une recherche de la même manière, notamment sur les moteurs traditionnels.

ChatGPT gagne du terrain, mais la comparaison avec Google reste à interpréter

Lors d’un échange avec la presse, Adam Fry a estimé que les recherches dans ChatGPT atteignaient « environ un cinquième » du volume de Google. Selon cette estimation, Google traiterait encore près de cinq fois plus de recherches. Ce chiffre indique l’échelle atteinte par OpenAI, sans constituer une mesure indépendante de parts de marché.

Une limite tient à la définition retenue. Pour OpenAI, une recherche correspond à une demande envoyée à ChatGPT déclenchant une consultation du Web. Une question traitée directement par le modèle n’entre donc pas dans ce calcul. L’entreprise n’a pas précisé quelle source ni quelle période servent de référence pour le volume attribué à Google. Les périmètres peuvent ainsi différer.

Une requête conversationnelle peut regrouper plusieurs questions, contrairement à une recherche classique, souvent formulée en quelques mots. Les volumes bruts ne mesurent donc ni la qualité des réponses ni la fréquence d’utilisation.

Cette progression survient deux ans après le lancement de ChatGPT Search.

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La bataille se joue aussi sur la publicité et la personnalisation

Au-delà du classement, le déplacement des recherches pourrait redistribuer les budgets publicitaires. OpenAI teste déjà les annonces dans ChatGPT. Adam Fry affirme que les utilisateurs semblent les accepter et que l’entreprise pourrait en afficher davantage.

Cette stratégie comporte un risque. Des annonces trop présentes pourraient dégrader l’expérience distinguant ChatGPT, notamment ses réponses contextualisées et sa personnalisation. Google rencontre une difficulté comparable en intégrant davantage d’IA à son moteur, avec des effets possibles sur la monétisation des recherches.

Les 20 % annoncés par OpenAI signalent ainsi une progression notable de ChatGPT dans la recherche en ligne, sans démontrer un basculement du marché. L’écart avec Google reste important et la méthode de calcul manque de transparence. La suite dépendra de la pertinence des réponses, de la confiance des utilisateurs et de la capacité à financer ce service sans alourdir l’expérience.

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