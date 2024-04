Double numérique : guide pour débuter avec les avatars IA

La création d’avatars par intelligence artificielle est en pleine expansion. Grâce à diverses plateformes, cette technologie permet la génération rapide et efficace d’un double numérique. Les outils disponibles tel que Heygen offrent des fonctionnalités avancées d’animation et de synthèse vocale, enrichissant les possibilités créatives pour les utilisateurs. En simplifiant le partage automatisé et en proposant des interfaces intuitives. Ces ainsi que ces solutions révolutionnent le processus de création et de diffusion. De plus, grâce à des API bien conçues, leur intégration dans divers environnements de production est aisée.

Ces avatars virtuels ouvrent de nouvelles voies pour la communication personnelle et professionnelle, redéfinissant notre manière d’interagir en ligne.

C’est quoi le double numérique ? Et pourquoi l’utiliser ?

Imaginez-vous avec une présence numérique qui interagit de manière autonome, représentant fidèlement vos traits, vos gestes et même votre voix. C’est précisément ce que propose le double numérique, une innovation propulsée par des avancées majeures dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). En effet, le double numérique est bien plus qu’un simple avatar statique. C’est une réplique virtuelle de vous-même, enrichie de capacités interactives sophistiquées.

Les raisons d’adopter un double numérique sont multiples et intrigantes. Sur le plan professionnel, il peut agir comme votre représentant virtuel, participant à des réunions, donnant des présentations et gérant des interactions clientèle, le tout avec une fluidité et une précision étonnantes. Imaginez-vous déléguant certaines tâches fastidieuses à votre double numérique, libérant ainsi votre temps pour des activités plus créatives et stratégiques. D’un point de vue personnel, le double numérique ouvre de nouvelles possibilités d’expression et de communication. Que ce soit pour animer une fête en ligne ou pour maintenir le contact avec des proches éloignés, votre double numérique peut représenter une extension virtuelle de vous-même, capable d’interactions authentiques et engageantes.

VOIR AUSSI : Droits d’auteur et IA : L’essentiel sur le plan légal

Les plateformes populaires pour la création de doubles numérique

Dans le domaine de la création de doubles numériques, Heygen se démarque comme une plateforme offrant des fonctionnalités avancées d’animation et de personnalisation, adaptées à un usage commercial et créatif. Avec Heygen, les utilisateurs bénéficient d’une approche professionnelle pour façonner un double numérique unique et expressif.

Et contre tout attente, WhatsApp propose également une fonctionnalité récente permettant de créer des avatars animés personnalisés. Cela offre une alternative ludique pour donner vie à sa présence en ligne.

Construire son avatar sur HeyGen

HeyGen propose une solution intuitive pour créer des avatars numériques personnalisés. Pour commencer, enregistrez une vidéo de vous-même, idéalement en haute définition, où vous utiliserez des gestes simples et parlerez directement à la caméra. Cette vidéo sera ensuite utilisée par l’intelligence artificielle de HeyGen pour apprendre vos traits vocaux et vos expressions faciales. De plus, pour des raisons de sécurité et d’authenticité, vous devrez fournir un message vidéo autorisant explicitement l’utilisation de votre image pour la création de l’avatar.

Une fois que l’avatar est créé, vous pourrez l’intégrer dans vos projets vidéo sur HeyGen. Vous aurez la possibilité de lui fournir des scripts pour qu’il puisse parler et agir selon vos directives. Bien que l’avatar puisse parler plusieurs langues et tenter de recréer les nuances uniques de votre voix, il est important de noter que le résultat final ne sera pas une reproduction exacte de votre voix. Enfin, pour accéder à ces fonctionnalités avancées, HeyGen proposera différents plans d’abonnement adaptés à divers besoins et budgets.

VOIR AUSSI : Exploration du Dark Web : Comprendre le fonctionnement et les enjeux

Les avantages de créer un double numérique avec HeyGen

Créer un avatar ou un double numérique personnalisé avec HeyGen présente de nombreux avantages. Tout d’abord, cette méthode offre une communication visuelle dynamique en transformant un simple script textuel en une vidéo animée. Captant ainsi efficacement l’attention du public sans nécessiter de compétences avancées en montage vidéo. De plus, la personnalisation approfondie d’HeyGen garantit que l’avatar reflète fidèlement votre identité ou celle de votre marque. Ce qui renforcera ainsi l’authenticité de votre message avec la possibilité d’ajuster la voix, les expressions faciales et le langage corporel.

Accessible à tous, HeyGen permet de créer rapidement des vidéos professionnelles, offrant ainsi un gain de temps et d’effort significatif. Grâce à son intégration avec Zapier, HeyGen facilite également le partage et la distribution automatique des vidéos. Optimisant ainsi la stratégie de contenu et accroissant sa portée. De plus, cette plateforme offre une sécurité contre les usurpations d’identité en exigeant un message d’autorisation explicite avant le début de la création.

En outre, dans la tendance actuelle du « faceless », HeyGen offre une alternative pour s’exprimer sans avoir à se montrer à la caméra. Elle s’inscrit ainsi dans l’air du temps où la protection de la vie privée est de plus en plus valorisée.

Créer un avatar WhatsApp : Guide pratique

WhatsApp offre désormais la possibilité de créer votre double numérique pour remplacer votre photo de profil par une image plus ludique et anonyme. Cette fonctionnalité est encore en cours de déploiement. Et elle permet aux utilisateurs de personnaliser leur représentation virtuelle avec une multitude d’options de personnalisation. Aussi bien que ce soit en les utilisant comme photo de profil ou que ce soit en les intégrant dans les conversations sous forme de réactions. Avec 36 stickers disponibles dès le lancement et de nouvelles fonctionnalités à venir, cette nouvelle fonction promet d’égayer vos échanges de messages.

Lancez l’application WhatsApp sur votre appareil mobile et connectez-vous à votre compte si nécessaire. Sur la page d’accueil de votre compte, recherchez les trois points situés en haut à droite de la barre d’outils, puis appuyez dessus pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez « Paramètres » dans le menu. Sur la nouvelle page, appuyez sur votre photo de profil, située en haut. Ensuite, cliquez sur l’icône de l’appareil photo en bas de votre photo pour accéder aux options d’avatar. Sélectionnez « Avatar » dans la barre latérale qui apparaît en bas de l’écran. Une nouvelle page s’ouvrira avec une brève explication de la fonction. Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour commencer. Choisissez la couleur de peau qui correspond le mieux à votre avatar, puis appuyez sur « Suivant ». Personnalisez votre avatar en choisissant parmi différentes catégories. Telles que la coupe de cheveux, la couleur des yeux, la forme du visage, le maquillage, les vêtements, etc. Une fois satisfait de votre avatar, appuyez sur « Terminé » en haut à droite de l’écran. Une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez enregistrer les modifications. Appuyez sur « Enregistrer les modifications ». Attendez quelques instants, puis appuyez sur « Suivant ». Enfin, définissez votre avatar comme votre nouvelle photo de profil en choisissant l’expression de votre avatar et la couleur du fond de la photo de profil. Appuyez sur la coche en haut à droite pour confirmer votre choix.

En suivant ces étapes, vous pourrez créer et personnaliser facilement votre propre avatar WhatsApp pour une expérience de messagerie plus amusante et expressive.

Bonus vidéo : Crée une vidéo Avatar avec l’IA et gagner de l’argent sur internet !