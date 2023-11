Décryptage du microlearning : tout comprendre facilement

Le microlearning est une méthode éducative courte et ludique et devient de plus en plus populaire. Son efficacité, ses coûts raisonnables et sa facilité d’accès attirent de nombreuses entreprises. Mais, qu’est-ce que c’est exactement ? Découvrons ensemble les dessous de cette approche qui change la donne dans les domaines des ressources humaines et de la formation.

Les Fondements du Microlearning

Le microlearning, ou formation courte, s’affirme comme une tendance incontournable, répondant à l’agilité recherchée par les entreprises. Cette technique se base sur les sciences cognitives et ouvre l’accès à la mémoire à long terme de l’apprenant. Chaque jour, les collaborateurs bénéficient de micro-stimulations, ou capsules, favorisant une évolution continue alignée sur leurs besoins immédiats. Cette flexibilité s’étend aux thématiques de microformation, pouvant évoluer en temps réel selon les orientations stratégiques ou opérationnelles de l’entreprise.

Toutes les formations de cette méthode partagent une caractéristique commune : elles reposent sur de petites unités d’apprentissage ou d’activités d’une courte durée. Ces sessions, généralement de moins de 10 minutes, oscillent en moyenne entre 2 et 5 minutes, offrant ainsi une approche concise et efficace à l’apprentissage. .

Comment cette méthode fonctionne ?

Dans l’univers de l’apprentissage, elle se distingue par son efficacité à travers des sessions brèves, variées en formats tels que vidéos, quiz et podcasts. Au-delà de l’instruction classique, la pédagogie du microlearning se profile comme une expérience captivante. L’utilisation judicieuse d’infographies, d’analogies, d’humour, de références culturelles et de vidéos crée un environnement éducatif stimulant. L’élément clé réside dans la construction d’une dimension émotionnelle, soigneusement intégrée à travers des histoires succinctes.

Enfin, la mise en place d’un rituel dans le microlearning joue un rôle important. Cette approche immersive transforme l’apprentissage en une expérience quotidienne, où la fascination et l’engagement sont les clés de la réussite éducative.

Comment elle rend la formation professionnelle irresistible ?

Le microlearning émerge comme la solution phare pour rendre la formation professionnelle irrésistible. Cette approche agile s’aligne parfaitement sur la volonté d’agilité des entreprises. Chaque jour, les collaborateurs reçoivent des micro-stimulations, des capsules d’apprentissage, qui leur permettent une évolution continue, adaptée à leurs besoins du moment.

Ce qui distingue le microlearning, c’est sa flexibilité. Les thèmes en microformation évoluent en temps réel selon les orientations de l’entreprise, assurant une pertinence constante. En investissant simplement de 2, 5 ou 10 minutes par jour, les collaborateurs peuvent suivre les formats qui leur conviennent, le tout via leur mobile ou ordinateur. Cette accessibilité accrue contribue à une participation active, transformant la formation en une expérience quotidienne.

Les atouts du Microlearning

Le microlearning, en tant qu’approche éducative innovante, offre une multitude d’avantages, allant de son efficacité à sa flexibilité.

Renforcement de la rétention des connaissances

Le microlearning, par ses sessions d’apprentissage courtes et fréquentes, utilise la répétition espacée pour renforcer efficacement la rétention des connaissances. Cette approche stimule la mémoire à long terme.

Adaptabilité à tous les sujets

Qu’il s’agisse de compétences techniques pointues ou de concepts plus abstraits, le microlearning peut être configuré pour répondre efficacement aux exigences spécifiques de chaque domaine.

L’autonomie

En fournissant des modules d’apprentissage auto-suffisants, il encourage les apprenants à prendre en charge leur propre progression. Cette autonomie renforce leur motivation intrinsèque et stimule un apprentissage auto-dirigé.

Multiplateforme et mobile

Le micro-apprentissage embrasse la mobilité en étant disponible sur plusieurs plateformes. Accessible via des dispositifs mobiles, il offre une flexibilité totale aux apprenants qui peuvent ainsi apprendre à tout moment et en tout lieu.

Une variété de formats

La richesse de cette méthode réside dans sa capacité à diversifier les formats d’apprentissage. Des textes concis aux vidéos percutantes, en passant par des quiz interactifs, cette téchnique d’apprentissage propose une palette variée.

Apprentissage en temps réel

Il se distingue par son agilité à s’adapter à l’apprentissage en temps réel. La rapidité avec laquelle les informations peuvent être délivrées et consommées permet aux apprenants d’accéder aux connaissances pertinentes au moment précis où elles sont nécessaires.

Mise à jour régulière

En comparaison avec des formats plus longs et complexes, les modules de microformation peuvent être rapidement ajustés pour refléter les évolutions rapides des connaissances et des pratiques.

Rapide a développer et rentable

En tant que format de développement agile, permet une création rapide de modules courts sans compromis sur la qualité. Cette rapidité offre une réactivité précieuse, permettant aux organisations de déployer rapidement des formations adaptées aux besoins changeants des apprenants. De plus, sa nature concise le rend peu coûteux et rentable, réduisant les coûts de production, distribution et gestion de la formation.

Les limites du Microlearning

Malgré ses avantages indéniables, cette méthode comporte des limites importantes à prendre en considération avant de l’adopter dans votre pratique.

L’absence de l’élément humain

Bien que le microlearning soit une ressource précieuse, il ne remplace pas la valeur inestimable de la présence humaine. Dans des contextes nécessitant observation, coaching ou guidance, il peut compléter mais ne peut égaler l’impact de l’interaction directe avec un mentor.

Frontières des compétences manuelles

Les professions manuelles, nécessitant des compétences pratiques, défient parfois les capacités du microlearning. Bien qu’un tutoriel de quelques minutes puisse apporter des perfectionnements, certaines compétences manuelles requièrent une pratique supervisée par un expert. Le microlearning peut être un complément, mais ne saurait se substituer à une expérience pratique encadrée.

L’exigence d’engagement à long terme

Il exige un engagement continu sur le long terme. Contrairement à une formation intensive sur une période brève, il nécessite une discipline quotidienne sur une durée prolongée pour impacter significativement les apprenants.

Difficulté à répondre à des informations complexes

Bien que le microlearning soit une approche pédagogique puissante, il n’est pas particulièrement adapté à l’apprentissage de concepts complexes. Les modules sont conçus pour délivrer des informations simples, ce qui peut rendre la transmission de concepts complexes relativement difficile.

3 raisons d’opter pour le Microlearning

Le microlearning s’affirme comme une stratégie pédagogique de premier choix dans divers secteurs. Voici 3 raisons majeures qui justifient son adoption tant du côté des employeurs que des collaborateurs.

1. Optimisation de l’attention

La règle des 90/20/8 révèle la réalité de l’attention humaine. Les huit premières minutes d’une formation captivent pleinement, mais après 20 minutes, l’attention diminue. Avec des séquences de 2,5 ou 10 minutes, il maximise l’utilisation du temps d’attention limité des apprenants, facilitant ainsi une absorption optimale des connaissances.

2. Combat contre la courbe de l’oubli

La courbe de l’oubli met en évidence la dégradation de la mémoire avec le temps. Face à la perte de près de 80% des informations apprises en 30 jours sans renforcement, il intervient en rappelant régulièrement les concepts de manière concise et rapide.

3. Facilitation de l’onboarding des collaborateurs

L’onboarding traditionnel peut être long et ne fournit pas toujours aux nouveaux employés les compétences nécessaires. Alors que le microlearning s’adapte parfaitement à cette problématique en offrant aux nouveaux collaborateurs les informations essentielles au moment opportun.

En conclusion, le microlearning, par sa capacité à s’ajuster à des plages d’attention limitées, à contrer la courbe de l’oubli et à faciliter l’onboarding, se positionne comme une solution pédagogique dynamique et adaptée aux exigences de la formation en entreprise.

