Les Realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition transforment les écouteurs sans fil de Realme en véritable objet collector. Cette déclinaison conserve la fiche technique du modèle standard, mais ajoute une présentation entièrement inspirée de l’univers de Harry Potter. Le résultat mise donc davantage sur le design et l’expérience de déballage que sur de nouvelles performances audio.

Un coffret inspiré de Poudlard jusque dans les moindres détails

Realme soigne d’abord la présentation. Le coffret reprend une finition brun et or baptisée « Magic Brown ». Viennent avec, les logos Realme et Harry Potter ainsi que l’écusson de Poudlard. La devise « Draco Dormiens Nunquam Titillandus » apparaît également sous le blason.

À l’intérieur, les Realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition sont accompagnés des éléments suivants :

Leur boîtier de recharge ;

Un étui de protection façon malle de Poudlard ;

Un cordon ;

Plusieurs embouts.

Le boîtier principal adopte une finition imitation cuir améliorant la prise en main et limitant les traces de doigts.

L’écusson de Poudlard apparaît sur sa face avant, tandis que le logo Harry Potter prend place à l’arrière. Le port USB-C assure la recharge. La mention « Welcome to Hogwarts » complète le design au niveau de la charnière.

Les écouteurs eux-mêmes reprennent cette esthétique brun-doré. Leur tige arbore un « H », avec une surface brillante qui se montre toutefois sensible aux traces de doigts. L’étui secondaire façon malle ajoute un petit détail pratique avec sa poignée et ses points d’attache pour le cordon. Celui-ci reprend également les codes visuels de la saga, avec l’écusson de Poudlard et une représentation de Hedwige.

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Une fiche technique identique au modèle standard

Sous cette présentation thématique, les Realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition conservent le même matériel que la version classique. Ils disposent notamment de transducteurs dynamiques de 12,4 mm, d’une réduction active du bruit pouvant atteindre 50 dB et du Bluetooth 6.1. L’autonomie totale annoncée atteint 56 heures. Six microphones participent à la réduction du bruit pendant les appels.

Néanmoins,Realme ajoute quelques éléments spécifiques à cette édition. A ne citer que les sons de notification inspirés de Harry Potter et une animation de connexion personnalisée sur les appareils compatibles.

En Inde, la version standard est affichée à 3 199 roupies, soit environ 29 euros. Cette édition Harry Potter atteint 6 999 roupies, soit environ 64 euro au taux de conversion actuel. Le supplément est donc conséquent puisqu’il dépasse le double du tarif standard.

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