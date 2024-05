iPhone Pro Max, Pro, Plus… : le guide sur les gammes d’Apple

Depuis sa sortie en 2007, l’iPhone connaît une évolution fulgurante, avec de nouveaux modèles et fonctionnalités révolutionnant le monde des smartphones. Il n’est pas toujours facile, cependant, de se retrouver avec les différentes gammes sur tous les modèles. Plus, Pro, Pro Max… Vous ne savez pas lequel choisir ? Nous vous éclairons sur le sujet.

Pourquoi autant de différentes versions ?

La nomenclature « Pro Max », « Pro », « Plus » et « standard » pour les iPhones d’Apple vise à différencier clairement les gammes de produits et à communiquer les fonctionnalités clés à chaque catégorie.

Pro Max : Cette version représente le modèle haut de gamme absolue, offrant le meilleur de la technologie iPhone en termes de taille d’écran, de performance, d’appareil photo et d’autonomie. Le suffixe « Max » indique un écran plus grand que les autres modèles Pro.

Pro : Les iPhones Pro se situent en dessous des Pro Max en termes de taille d'écran. Ils offrent tout de même des fonctionnalités haut de gamme. Vous y retrouverez un système d'appareil photo performant, une puce puissante et un design premium.

Plus : Les iPhones Plus, présents depuis l'iPhone 6S Plus, offrent un grand écran à un prix plus accessible que les modèles Pro. Ils constituent une option intéressante pour les utilisateurs qui recherchent un smartphone avec une grande surface d'affichage. Mais cela, sans les fonctionnalités haut de gamme des modèles Pro.

Standard : Les iPhones standard, également appelés « iPhone » tout simplement, représentent l'entrée de gamme de la série. Ils offrent un bon rapport qualité-prix avec des fonctionnalités essentielles et des performances correctes pour la plupart des utilisateurs.

Explication concrète avec l’Iphone 15

La gamme iPhone propose quatre modèles aux caractéristiques distinctes, répondant à des besoins et budgets variés : Iphone 15 (le basique), le 15 Plus (c’est le 15 en plus grand), le 15 Pro et le 15 Pro Max (le 15 Pro en plus grand, et en mieux)

Pour un grand écran et une performance optimale, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro se démarquent avec leur système triple caméra performant et leur puce A17 Pro Bionic. Le Pro Max affiche un tarif entre 1400 et 1900 euros. Le Pro se vend entre 1200 et 1800 euros.

L’iPhone 15 Plus offre un excellent compromis entre taille d’écran, autonomie et prix (entre 1100 et 1600 euros). Le modèle standard, quant à lui, séduit par son format compact et son prix accessible. Ce dernier se situe entre 960 euros et 1300 euros selon le stockage.

Le choix dépend ainsi de vos priorités :

Photo et performance : iPhone 15 Pro Max ou 15 Pro

iPhone 15 Pro Max ou 15 Pro Grand écran et autonomie : iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus Prix et format compact : iPhone 15

Les gammes S et SE

Les modèles S représentent des mises à jour incrémentielles des modèles existants, généralement un an après leur sortie. Ils apportent des améliorations mineures en termes de performance, d’appareil photo ou de fonctionnalités. Ils ne constituent toutefois pas une refonte majeure du design ou des fonctionnalités.

Par exemple, le 6S (2015) était une mise à jour de l’iPhone 6 (2014), avec un nouveau processeur, un meilleur appareil photo et la technologie 3D Touch. L’iPhone 13 S (2021) faisait de même avec la même série. Il disposait d’une meilleure autonomie de la batterie et des améliorations de l’appareil photo.

Les modèles SE sont des versions plus abordables des iPhones récents, reprenant le design d’un modèle plus ancien, mais intégrant des composants internes plus récents. Ils s’adressent aux utilisateurs qui recherchent un smartphone Apple performant à un prix plus accessible. Par exemple, le SE (2022) est basé sur le design de l’iPhone 8 (2017), mais intégrait la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 (2020).

Apple travaille actuellement sur un nouvel iPhone SE 4, destiné à remplacer le SE 2022. Ce modèle est très attendu par les utilisateurs cherchant un smartphone Apple à un prix abordable. Il devrait également offrir une mise à jour significative par rapport au modèle actuel. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le SE 4 pourrait être lancé en 2025. Kuo indique qu’Apple teste actuellement un prototype SE avec un modem 5G. Il précise toutefois qu’il n’y a pas encore de projet de production et de commercialisation en masse pour ce prototype. Le prix pourrait avoisiner les 500 euros, similaire au SE de 3 ᵉ génération qui se vend actuellement à 529 € pour la version 64 Go.