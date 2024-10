HyperOS 2.0 : date de sortie et les smartphones Xiaomi éligibles !

La première vague d’appareils Xiaomi éligibles à HyperOS 2.0, la nouvelle surcouche basée sur Android 15, a fuité récemment. Cette mise à jour est très attendue, et selon des sources comme Gizmochina, le déploiement serait pour très bientôt.

Qu’est-ce qui change avec HyperOS 2.0 ?

HyperOS 2.0 est la nouvelle surcouche logicielle de Xiaomi qui remplace MIUI. Elle repose sur Android 15, avec plusieurs améliorations notables. La première, c’est une interface repensée, plus fluide, avec des animations plus rapides. Cela s’accompagne des Super Wallpapers pour une personnalisation avancée.

HyperOS 2.0 introduit également un nouveau système de fichiers LROFS. Celui-ci promet une gestion des fichiers plus rapide et une optimisation des performances. Cela concerne notamment pour l’autonomie de la batterie. Le mode Game Turbo reçoit également une amélioration pour offrir une expérience de jeu plus immersive. Le tout avec des paramètres visuels et audio personnalisables. En plus, l’intégration de l’IA dans HyperOS permettra des suggestions intelligentes, ainsi que des améliorations des modes caméra.

En termes de disponibilité, le déploiement de cette surcouche débutera en Chine en octobre 2024. La sortie mondiale se déroulera entre décembre 2024 et janvier 2025. Cela fait ainsi de Xiaomi un des premiers à proposer Android 15. La firme devance ainsi d’autres grands noms comme Samsung, qui a annoncé que One UI 7 n’arriverait qu’en 2025.

Les smartphones Xiaomi éligibles avec le nouvel OS

La première vague de mise à jour vers HyperOS 2.0 concernera une large gamme de modèles Xiaomi. Cela inclut des appareils récents ainsi que des smartphones de milieu de gamme. Voici la liste complète des appareils éligibles :

Série Xiaomi : Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 11, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6S Pro

: Série Redmi : Redmi K70, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Ultra, Redmi K70E Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13R, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 Explorer Redmi 12, Redmi 12 5G, Redmi 12C

: Série POCO : POCO F4 GT, POCO F5, POCO F6 Pro POCO X5 Pro 5G, POCO X6 5G, POCO X6 Neo POCO M6 Plus 5G, POCO M6 Pro

:

Ces modèles représentent la première vague d’appareils qui recevront la mise à jour HyperOS 2.0, basée sur Android 15. Une deuxième vague pourrait suivre pour inclure d’autres modèles plus anciens ou de gamme inférieure. Cela devrait inclure les tout récents Xiaomi 14T et 14T Pro, ainsi que les Redmi Note 14.