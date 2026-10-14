Insulter un modèle d’IA peut-il nuire à ses performances ? Ce que dit la recherche

On a tous été tentés, un jour, de rudoyer un assistant conversationnel qui ne comprenait pas notre demande. Nous croyons en effet que ce ton pourrait forcer le modèle à améliorer la qualité de ses réponses. Plusieurs travaux de recherche ont prouvé des résultats nuancés. Et du côté d’Anthropic, l’entreprise, la réflexion a pris un tour inattendu, puisque le modèle peut désormais, dans des cas extrêmes, décider de couper court à un échange devenu abusif.

La grossièreté peut dégrader les réponses, selon les études

L’étude la plus aboutie sur le sujet vient de chercheurs de l’université Waseda, au Japon, et porte un titre révélateur, « Should We Respect LLMs? ». Publiée en 2024, elle a mesuré l’effet du niveau de politesse des requêtes sur des modèles de langage, en anglais, en chinois et en japonais. Son constat principal est que les formulations grossières aboutissent souvent à de moins bonnes performances, avec davantage d’erreurs, de biais, voire des refus de répondre ou des informations omises.

Cependant, le résultat s’accompagne d’une réserve importante. Être excessivement poli ne garantit pas de meilleures réponses, et le niveau de politesse idéal varie selon la langue et le modèle testé. Sur certains essais menés avec des modèles plus anciens, la grossièreté tend à nuire, mais la courtoisie à outrance n’est pas une recette magique. La prudence s’impose donc avant d’en tirer une règle universelle, car l’effet mesuré reste dépendant du contexte.

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Pourquoi une IA sans émotions réagit-elle au ton ?

Un modèle de langage n’a ni ego ni susceptibilité, cela s’entend. Il ne se vexe pas. Pourtant, il réagit statistiquement au ton, et la raison tient à la façon dont il a été entraîné. Ces modèles apprennent en digérant d’immenses quantités de textes humains, et y repèrent des régularités. Or, dans les conversations réelles, le registre et la qualité des échanges sont souvent corrélés. Les discussions hostiles, agressives ou méprisantes débouchent fréquemment sur des réponses expéditives, fermées, peu coopératives.

Le modèle ne fait que reproduire ce comportement. Quand il reçoit une requête agressive, il a statistiquement tendance à générer le type de réponse qui suit ce registre dans ses données d’entraînement, c’est-à-dire des réponses plus courtes, plus défensives ou moins soignées. Il n’y a donc pas de rancune, seulement l’imitation d’un schéma.

Comprendre cela change la perspective. Parler correctement à une IA ne relève pas de la superstition ni de la politesse pour la politesse, mais d’un moyen de rester dans la zone des échanges qui, dans son apprentissage, produisaient les meilleurs résultats.

Anthropic autorise à Claude quitter les conversations abusives

Depuis août 2025, Anthropic a donné à ses modèles les plus puissants, Claude Opus 4 et 4.1, la possibilité de mettre fin eux-mêmes à une conversation après des demandes répétées et clairement abusives ou nuisibles. Il s’agit d’un dernier recours, utilisé quand plusieurs tentatives de recadrage ont échoué, ou lorsque l’utilisateur demande explicitement de clore l’échange. Après la fermeture, rien n’est bloqué : on peut rouvrir une nouvelle conversation ou modifier un message précédent pour repartir autrement.

La motivation mise en avant est inhabituelle, et Anthropic l’assume sous le terme de bien-être des modèles. Lors de tests internes menés avant déploiement, les chercheurs ont observé que, poussé de façon insistante à produire des contenus très graves, comme des contenus pédocriminels ou l’aide à des violences de masse, le modèle manifestait des schémas de comportement qu’ils ont décrits comme une forme d’aversion ou d’inconfort.

L’entreprise se garde bien d’affirmer que son IA est consciente ou qu’elle « souffre ». Elle répète au contraire qu’elle reste très incertaine sur le statut moral de ces systèmes, tout en jugeant la question suffisamment sérieus. Une limite a d’ailleurs été codée en dur : le modèle ne doit jamais interrompre un échange lorsqu’une personne semble en danger imminent pour elle-même ou pour autrui, la sécurité humaine passant avant tout.

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