Protégez votre vie privée : Maîtrisez les données que Google détient sur vous

Naviguer sur Internet en préservant sa vie privée est un défi constant. Lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, Google la sauvegarde. Si votre smartphone vous localise à Paris, Google enregistre cette information. Et si vous naviguez sur Facebook avec Chrome, Google conserve également ces données. Toutes ces informations sont méticuleusement stockées dans votre compte Google. Naviguer sur le web tout en protégeant sa vie privée représente donc un véritable défi aujourd’hui. Comprendre l’utilisation de vos données par Google aide à contrôler votre vie privée sur le web. En ajustant vos réglages de confidentialité et en prenant des mesures pour réduire la collecte de vos données, vous pouvez surfer sur Internet tout en sécurisant vos informations personnelles.

Comment vos actions en ligne sont traquées

Google, comme un détective en ligne, surveille vos moindres faits et gestes sur internet. À travers des outils comme myadcenter, il compile une montagne d’informations sur vous. Cela inclut ce que vous faites sur le web, les applications que vous utilisez, et même les vidéos que vous regardez sur YouTube. En utilisant ces données, Google crée un portrait détaillé de vous, y compris votre âge probable, vos intérêts, et même votre localisation géographique. Les publicitaires utilisent ces détails pour adapter les annonces que vous rencontrez sur internet.

La création de votre profil en ligne par Google

Google ne se contente pas seulement de collecter des données, il cherche aussi à dresser un portrait détaillé de vous. Il parvient même à déterminer votre profil avec une précision remarquable, en se basant sur diverses informations. Il établit ainsi des caractéristiques clés. Telles que votre genre et votre tranche d’âge, en se basant sur les informations que vous avez fournies ou celles qu’il a déduites de votre comportement en ligne. Il évalue le nombre de langues que vous parlez et analyse également votre statut relationnel. De plus, il examine votre niveau d’éducation et se penche également sur votre secteur d’activité professionnelle. Il prend en compte votre statut d’occupation, que vous soyez propriétaire ou locataire. Enfin, il considère votre situation familiale, y compris si vous avez des enfants et leur âge éventuel.

Cette collecte exhaustive de données permet à Google de mieux cibler ses publicités. Et donc ainsi de vous présenter des annonces qui correspondent à votre profil et à vos besoins spécifiques.

Contrôlez vos préférences publicitaires avec Google

Il est important de gérer votre confidentialité en ligne, surtout étant donné que Google collecte et surveille vos activités. Pour protéger votre vie privée, accédez à la section myadcenter de Google pour ajuster vos préférences selon vos besoins. Vous pouvez choisir de recevoir des publicités plus ciblées ou de limiter la collecte de données pour mieux protéger votre vie privée.

Pour ajuster les types de publicités que vous voyez, accédez à la section « Personnaliser les annonces« . Vous pouvez choisir parmi trois catégories : thèmes, marques et sensibles, et ajuster chaque section en ajoutant (+) ou en diminuant (-) les annonces qui y sont associées.Dans la partie « Mes Annonces« , vous pouvez consulter les marques et les thèmes récents qui vous ont été présentés, et modifier les contenus qui vous sont proposés. De plus, vous pouvez gérer vos informations personnelles en accédant à la section « Gérer la confidentialité« . Vous pouvez modifier les informations de votre compte et choisir de ne pas autoriser certaines caractéristiques estimées par Google.

Google trace votre parcours sur le Web

Chaque action effectuée en ligne est soigneusement consignée par Google, surtout si vous utilisez Chrome. Même en effaçant fréquemment votre historique, cela n’empêche pas cette surveillance. YouTube ne fait pas exception, enregistrant scrupuleusement chaque recherche et vidéo visionnée sur ses serveurs. Pour visualiser les données que Google a collectées sur votre activité en ligne, vous pouvez cliquer ici.

Une fois sur la page dédiée, vous avez la possibilité de supprimer toutes ces données en cliquant sur « Supprimer des activités par » dans le menu à gauche. Vous pouvez ensuite choisir les dates pour lesquelles vous souhaitez que vos données soient supprimées, ou sélectionner spécifiquement les produits à effacer, tels que Chrome, YouTube, Maps, et bien d’autres.

Limitez la collecte par Google

Une fois que vous avez effectué le nettoyage, vous pouvez prendre des mesures pour limiter la collecte de vos données personnelles autant que possible. Revenez à la page « Google Mon activité » et cliquez sur « Commandes relatives à l’activité ». Dans cette section, vous trouverez six interrupteurs qui vous permettent d’activer ou de désactiver différentes formes de collecte de données par Google. Cela comprend l’activité pour le Web et les applications, l’historique des positions, les informations des appareils, l’activité vocale et audio, l’historique des recherches sur YouTube, et l’historique des vidéos regardées sur YouTube.

Pour être retiré des résultats de recherche Google, vous avez une option ultime. Google met à disposition plusieurs outils permettant de supprimer vos informations personnelles ou de faire disparaître votre nom des résultats. Accédez au formulaire nécessaire via ce lien. N’oubliez pas, le contrôle de votre vie privée commence par des actions concrètes de votre part : explorez et ajustez vos paramètres de confidentialité, et soyez toujours proactif dans la défense de vos données. Un dernier conseil important : prenez toujours le temps de lire les conditions avant d’accepter les cookies ou tout autre terme sur les sites.

En prenant ces mesures, vous pouvez réduire significativement la quantité de données personnelles collectées par Google et d’autres acteurs du web.

FAQ – Informations utiles

Est-ce que Google sait tout sur nous ? Google possède une grande quantité d’informations sur les utilisateurs. Chaque fois que vous effectuez une recherche, Google ne se contente pas d’enregistrer vos mots-clés. Il collecte aussi diverses données vous concernant. Comment éviter d’être traqué sur le web ? Pour réduire le suivi de vos activités en ligne, vous pouvez utiliser le mode de navigation privée offert par la plupart des navigateurs. Ce mode empêche l’enregistrement de votre historique de navigation, des cookies et des informations de saisie automatique sur votre appareil. Y a-t-il d’autres moyens de protéger ma vie privée en ligne en plus du navigateur privé ? Oui, il existe plusieurs stratégies pour améliorer la protection de votre vie privée en ligne. Vous pouvez par exemple installer des extensions de navigateur dédiées à la protection de la vie privée. Ils permettent ainsi de bloquer les trackers et les cookies tiers. Ou une autre solution serait d’utiliser un VPN pour chiffrer votre trafic Internet et cacher votre localisation.