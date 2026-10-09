Si vous attendiez les OPPO Find X10 et Find X10 Pro Max, vous n’aurez plus à patienter très longtemps. En effet, OPPO vient de confirmer leur présentation mondiale pour le 21 octobre à Majorque, en Espagne. Bien que les smartphones soient d’ores et déjà disponibles en précommande, leurs tarifs définitifs ne seront dévoilés que lors de cet événement. En attendant, voici tout ce que l’on sait sur ces deux successeurs de l’OPPO Find X9.

OPPO Find X10 : double capteur 200 MP et polyvalence au quotidien

Sur le plan visuel, le Find X10 standard affine les lignes de la gamme grâce à un écran OLED compact de 6,59 pouces. Il se distingue par un dos en verre monobloc sculpté, spécialement conçu pour adoucir la protubérance de la caméra. Ce modèle équilibré est ainsi proposé en trois finitions : bleu glacier, corail et gris brume.

Côté photographie, le smartphone franchit un cap en inaugurant une configuration à double capteur de 200 MP co-développée avec Hasselblad. Un ultra grand-angle de 50 MP la complète. Le moteur algorithmique LUMO True Image Engine traite les images pour restituer des tons de peau naturels et des contrastes fidèles. Côté vidéo, la fonction Open Gate Capture exploite toute la surface du capteur. Elle permet ensuite de recadrer les plans en 16:9 ou en 9:16 sans perdre en netteté. L’ensemble est propulsé avec fluidité par la puce MediaTek Dimensity 9600M.

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OPPO Find X10 Pro Max : le monstre de puissance taillé pour les créateurs d’image

Pour aller encore plus loin, la déclinaison Pro Max voit les choses en grand avec sa diagonale de 6,78 pouces. Son esthétique s’inspire directement des boîtiers argentiques. Le module optique arbore ainsi la bague moletée orange signature d’Hasselblad. Elle est doublée d’un îlot métallique argenté qui protège le flash et le capteur spectral True Color Camera. Au dos, le verre dépoli mat s’associe à une texture façon tissu. Deux finitions sont annoncées : blanc lune et gris titane.

Cette allure rétro cache surtout une fiche technique sans compromis. D’après les données confirmées par la marque, l’OPPO Find X10 Pro Max intègre le tout premier triple capteur de 200 MP du marché. Celui-ci couvre l’ultra grand-angle, le grand-angle principal et le téléobjectif. Côté vidéo, l’enregistrement atteint la 4K à 120 i/s et la 8K à 30 i/s sur chaque focale arrière. Pour soutenir ces cadences, l’appareil embarque la puce MediaTek Dimensity 9600 Pro, gravée en 2 nm. Elle constitue la base de ses performances et de son efficacité énergétique.

Des bases techniques communes : autonomie record et ColorOS 17

Au-delà de leurs différences en photo et en performances, les deux smartphones partagent plusieurs caractéristiques. Ils embarquent une batterie silicium-carbone de 7 150 mAh dans leurs versions françaises, contre 8 000 mAh en Chine. OPPO annonce une capacité restante d’au moins 80 % après cinq ans d’utilisation standard.

Cette endurance s’accompagne d’une interface logicielle renouvelée. Les deux modèles fonctionnent sous ColorOS 17, basé sur Android 17. Ils profitent du design Living Flow et des fonctions d’assistance IA de Mind Pilot. Leurs tranches métalliques polies accueillent les commandes de volume et d’alimentation, ainsi que la touche personnalisable Snap Key.

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