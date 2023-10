Pourquoi Google commence à forcer pour les passkeys, remplaçant des mots de passe ?

Nous savons depuis longtemps que les passkeys sont prévus pour remplacer les mots de passe actuels. Ces derniers sont devenus aujourd’hui une méthode fragile que les hackers ont de plus en plus de facilité à contourner. Mais il paraît que les choses changeront beaucoup plus que prévu. En tout cas, la firme de Mountain View a déjà intégré les passkeys partout et en a d’ailleurs fait de ces clés d’accès son système d’identification par défaut. Le changement est arrivé !

Les clés d’accès remplacent les mots de passe sur Google

L’arrivée de l’intelligence artificielle n’a pas seulement fait du bien. Elle a également contribué au mal, en aidant les hackers à déchiffrer 100 fois plus rapidement certains mots de passe. Un système qui a permis de voir que ces moyens d’authentification ont désormais atteint leur limite. Au bord du chaos, les géants du web n’ont pas aussi tardé à lancer un nouveau système : les passkeys ou clés d’authentification.

Jusqu’à il y a quelques mois, il restait de la théorie. Mais au premier trimestre de l’année, Google les déploie sur ses Services. Ces passkeys vous permettent de vous connecter à votre compte sans faire recours aux mots de passe. L’authentification s’appuie sur votre appareil pour vous authentifier, soit à travers son code PIN, ses données biométriques, la reconnaissance faciale, etc.

D’après Google, les retours positifs des uns et des autres lui ont permis d’implémenter par défaut cette méthode de connexion.

En effet, les passkeys sont « 40 % plus rapides que les mots de passe et s’appuient sur un type de cryptographie qui les rend plus sécurisées ».

Mais en plus de leur rapidité, les passkeys seraient plus difficiles à craquer par les hackers. En gros, le changement, c’est que ce n’est plus vous qui vous occupez désormais de la complexité de votre mot de passe, mais des outils cryptographiques. La technologie sur laquelle reposent les cryptomonnaies.

Voici en vidéo comment fonctionne cette méthode.

Les mots de passe n’ont pas encore totalement disparu

Pour Google, l’adoption des passkeys n’annonce pas directement la mort des mots de passe. La firme de Mountain View reconnaît que les nouvelles technologies prennent du temps pour se mettre en place. Alors, les mots de passe restent encore d’actualité pendant un moment. Ceci étant, il sera toujours possible de créer un mot de passe au moment d’ouvrir un compte. Aussi, l’utilisateur peut choisir ou non d’activer les passkeys.

Pour le moment, Google reste la première parmi les GAFAM à adopter les passkeys comme méthode d’authentification par défaut. Apple les a aussi adoptés, mais il revient à l’utilisateur de les activer, lui-même. En outre, d’autres sociétés telles qu’eBay et Uber proposent aussi la possibilité d’abandonner les mots de passe pour se connecter à leurs services. Bientôt, ce sera le tour de WhatsApp.