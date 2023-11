Réduire les coûts d'impression : 7 astuces pour économiser

L’impression est une dépense courante pour de nombreuses entreprises et particuliers. Les coûts d’impression peuvent rapidement s’accumuler si vous ne prêtez pas attention aux solutions permettant de les diminuer. Dans cet article, nous allons explorer 7 astuces pour réduire vos coûts d’impression et ainsi réaliser des économies sur votre budget.

1. Utilisez des logiciels de gestion et de surveillance de l’impression

Les logiciels de gestion et de surveillance de l’impression sont très utiles pour optimiser l’utilisation de votre imprimante. Ces outils vous permettent de suivre la consommation d’encre, de surveiller l’utilisation de chaque utilisateur et de mettre en place des règles d’impression (par exemple : limiter l’impression en couleur). En contrôlant ces paramètres, vous pouvez mieux comprendre où sont les gaspillages et adopter les meilleures pratiques pour économiser sur votre facture d’impression.

2. Optez pour le mode d’impression recto/verso ou noir et blanc

La fonction recto/verso peut réduire de moitié la quantité de papier utilisée, ce qui a un impact direct sur le coût total de vos impressions. De même, choisir le mode noir et blanc lorsque cela est possible est une excellente solution pour économiser de l’encre, surtout l’encre couleur qui est généralement plus chère. Ajustez les paramètres de votre imprimante pour opter par défaut pour le mode recto/verso et noir et blanc.

3. Achetez des cartouches d’encre compatibles ou remanufacturées

Les cartouches d’encre d’origine, vendues par les fabricants d’imprimantes, peuvent être coûteuses. Pour réduire vos frais d’impression, envisagez d’acheter des cartouches d’encre compatibles ou remanufacturées. Ces alternatives sont souvent moins chères que les cartouches de marque tout en offrant une qualité d’impression similaire. Par exemple, vous pouvez acheter des cartouches d’encre HP chez tinkco.com à un prix plus compétitif que celles proposées par le fabricant.

4. Imprimez uniquement le contenu essentiel

Avant d’imprimer, prenez le temps de vérifier le contenu de votre document et supprimez les éléments superflus tels que les images, publicités ou espaces vides. Vous pouvez également sélectionner uniquement le texte pertinent dans votre document et l’imprimer séparément. Cette démarche vous permettra de ne pas gaspiller d’encre sur du contenu dont vous n’avez pas besoin, ce qui aura pour conséquence de réduire votre facture d’impression.

Pensez à la fonction « aperçu avant impression » !

N’oubliez pas d’utiliser la fonction « aperçu avant impression » disponible dans la plupart des logiciels. Elle vous permet de visualiser exactement ce qui sera imprimé et ainsi d’éviter les mauvaises surprises lors de l’impression.

5. Faites un entretien régulier de votre imprimante

Pour assurer le bon fonctionnement de votre imprimante et éviter la consommation excessive d’encre, il est essentiel d’effectuer un entretien régulier. Nettoyez les têtes d’impression et veillez à ce que les cartouches d’encre soient correctement installées. Un entretien adéquat de votre imprimante garantira une qualité d’impression optimale et prolongera la durée de vie de votre matériel, ce qui aura pour effet de réduire vos coûts d’impression sur le long terme.

6. Choisissez un papier approprié

Le choix du papier a un impact non négligeable sur les économies réalisées lors de l’impression. Optez pour un papier recyclé qui est souvent moins cher que le papier vierge et présente l’avantage d’être plus respectueux de l’environnement. De plus, choisissez un papier adapté à votre usage. Par exemple, si vous imprimez majoritairement des documents texte, un papier basique suffit ; inutile de dépenser davantage pour un papier haut de gamme conçu pour l’impression photo.

7. Optimisez l’utilisation des polices de caractères

Certaines polices de caractères consomment plus d’encre que d’autres. Pour économiser de l’encre, privilégiez des polices qui sont plus légères et moins larges, comme Arial ou Calibri. De même, réduisez la taille de la police si cela n’entrave pas la lisibilité du document. Enfin, pensez à utiliser le mode « économie d’encre » ou « brouillon » dans les paramètres de votre imprimante pour une consommation d’encre minimale lors de vos impressions.

En appliquant ces 7 astuces, vous devriez constater une diminution significative de vos coûts d’impression, tout en continuant à bénéficier d’une qualité d’impression satisfaisante. N’hésitez pas à explorer d’autres solutions en fonction de vos besoins spécifiques et de votre matériel.