Vous avez peut-être connu ces services en ligne dans votre jeunesse, mais où sont-ils maintenant ? Alors qu’elles étaient très populaires à leur époque, certaines plateformes de communication en ligne sont désormais oubliées en 2024. Dans un secteur aussi dynamique que le monde numérique, les tendances changent rapidement. Ce qui fait fureur aujourd’hui peut rapidement tomber dans l’oubli demain. En 2024, de nombreux réseaux sociaux jadis incontournables ne sont plus qu’un lointain souvenir pour la plupart des internautes. Zoom sur ces services en ligne autrefois populaires qui ont marqué leur époque avant de s’effacer progressivement des radars.

The SixDegree

Lancé en 1997, The SixDegrees est considéré comme l’un des premiers réseaux sociaux de l’histoire d’Internet. Bien avant son temps, il permettait déjà de créer des profils et de se lier d’amitié avec d’autres utilisateurs. Malgré son concept avant-gardiste, ce service en ligne autrefois populaire n’a pas réussi à trouver un modèle économique viable. Par conséquent, il a dû fermer ses portes dès 2001.

AOL Instant Messenger (AIM)

Bien avant WhatsApp ou Messenger, AIM était l’une des premières messageries instantanées grand public.Populaire dès son entrée, ce service en ligne a su conquérir des millions d’utilisateurs dans les années 1990 et 2000. Cependant, l’avènement des smartphones et de nouveaux moyens de communication plus modernes a contraint AOL à le fermer définitivement en 2017. C’est ainsi qu’AIM a rejoint la longue liste des services en ligne oubliés.

MySpace

Il fut un temps où MySpace régnait sur le paysage des réseaux sociaux.À son apogée en 2006, ce service en ligne autrefois populaire comptait plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels. Cependant, l’émergence de Facebook l’a rendu obsolète. Malgré une tentative de relance en 2013, la plateforme peine à attirer 30 millions de visiteurs par mois.

Skyblog

Skyblog, une plateforme de blogging populaire en France dans les années 2000, a tiré sa révérence fin 2023. Malgré une communauté nostalgique encore active, elle n’a pas su se réinventer face à l’essor des réseaux sociaux modernes. Son modèle dépassé a conduit ses créateurs à y mettre un terme après près de 20 ans d’existence. L’annonce de sa disparition a suscité une vague de nostalgie chez les internautes qui ont grandi avec.

Yahoo Messenger

Autre poids lourd de la messagerie instantanée, Yahoo Messenger a été l’un des outils de communication les plus utilisés dans les années 2000. Ce service en ligne autrefois populaire dépassait même AIM à son apogée. Face à la concurrence féroce des nouvelles plateformes comme Facebook Messenger, la messagerie de Yahoo n’a pas survécu. Elle a cessé d’exister en 2018.

MSN Messenger

MSN Messenger (anciennement Windows Live Messenger) dominait la messagerie instantanée et la visioconférence grand public. Lancé par Microsoft en 1999, ce service en ligne était extrêmement populaire pendant des années. Cependant, il a été abandonné par l’éditeur au profit de Skype après le rachat de celui-ci en 2011. Les dernières versions de MSN Messenger datant de 2013 ont alors laissé le champ libre à Skype et autres solutions modernes.

Vine

Racheté par Twitter en 2012 pour 30 millions de dollars, Vine fut l’un des premiers réseaux sociaux dédiés au partage de vidéos ultra-courtes. Chaque contenu devait durer 6 secondes maximum. Ce service en ligne autrefois populaire connut un énorme succès avec une communauté très active de « Viners ». Malgré tout, l’application n’a pas développé de modèle économique viable pour ses créateurs. Avec l’avènement de la concurrence comme Snapchat ou TikTok, Twitter a tiré un trait sur Vine en 2017.

Viadéo

En France, Viadeo fut le sérieux concurrent de LinkedIn sur le créneau des réseaux sociaux professionnels. Lancé en 2004 avec un modèle payant, il avait réussi à fédérer une large communauté d’utilisateurs français. Cependant, l’arrivée du géant américain en France, combinée aux difficultés financières de Viadeo, eut raison de ce dernier. Malgré son entrée en bourse en 2014, Viadeo fut placé en redressement judiciaire dès 2016. Figaro a racheté ce service en ligne autrefois populaire avant qu’il soit progressivement éclipsé par son rival.

Google+

L’ambitieux réseau social Google+, lancé en 2011 pour contrer Facebook, fut l’un des plus retentissants échecs. Malgré d’énormes ressources investies, ce service en ligne n’a jamais décollé ni créé de réelle dynamique communautaire. Des révélations de failles de sécurité majeures en 2018 ont achevé sa crédibilité, poussant Google à l’abandonner en 2019.

À part ces exemples, il y avait aussi AltaVista, GeoCities, LimeWear et l’on en passe. Force est de constater que même les services en ligne les plus populaires peuvent rapidement déchoir. Surtout, s’ils n’évoluent pas au rythme des nouvelles tendances et aux attentes des utilisateurs. À l’avenir, de nouveaux services web auront émergé, tandis que d’autres auront sombré dans l’oubli. Cela nous rappelle le cycle éphémère de nombreux produits en ligne. Et vous, quel service vous a marqué ?