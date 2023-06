6 choses à savoir sur l’ordinateur spatial d’Apple

Cela fait des années qu’on attend le casque de réalité mixte de la firme de Cupertino. À plusieurs reprises, la rumeur a fait état de ce qu’il pourrait être un produit comme un autre. Des visuels sont sortis et les premiers avis n’ont pas hésité à faire part d’un produit décevant. Mais tout cela, ce ne sont que des suppositions. Le vrai produit a été dévoilé à Cupertino par Tim Cook le 5 juin 2023 à l’occasion du WWDC 2023. Annoncé comme la prochaine révolution technologique, le Vision Pro peut-il créer ce qu’a créé l’iPhone de Steve Jobs ? En attendant, on répond à quelques questions.

C’est un ordinateur spatial et non un casque AR/VR

Première mise au point faite par Tim Cook à la présentation de l’appareil : Apple n’a pas créé un casque AR/VR comme ce qui existe un peu partout sur le marché ; il s’agit d’un “ordinateur spatial”.

Un ordinateur spatial révolutionnaire (qui) intègre de façon fluide les contenus numériques au monde réel, tout en permettant aux utilisateurs d’être présents et connectés aux personnes qui les entourent.

Par ordinateur spatial, comprenez simplement qu’il est question d’un casque capable de vous plonger dans un monde entièrement virtuel. Vous pouvez aussi superposer des éléments virtuels à votre environnement réel. Au premier abord, Apple cherche donc à jouer la carte d’objet extraordinaire. Vous le savez, non ? Apple ne fait rien comme les autres !

VOIR AUSSI : Où peut-on installer une caméra de surveillance extérieure ?

Le nec plus ultra des technologies

En matière de casque de réalité, Apple a vraiment pris le temps de construire un engin technologique. Le fabricant a en effet doté son casque d’une variété d’accessoires. À ce jour, aucun casque du genre n’existe encore. Il embarque tout ce qu’il y a de haut de gamme en matière de réalité virtuelle, augmentée et mixte.

Le Vision Pro est doté de deux écrans microLED 4K avec 23 millions de pixels. Il dispose de 12 caméras et de 5 capteurs. Cela vous permet d’enregistrer des vidéos en 3D. Pour la communication, l’appareil dispose de 6 micros. Et pour que tout puisse fonctionner à merveille, le casque est équipé de deux capteurs M2 et R1. L’ensemble est supporté par un système d’exploitation dédié appelé VisionOS.

Pour révolutionner le travail

Apple a été clair durant la présentation : Vision Pro mise sur la productivité. Contrairement à HTC et Meta qui visent le Gaming, Apple veut révolutionner le travail. Pour cela, de nombreuses applications utiles dans le cadre professionnel y sont déjà disponibles. C’est le cas par exemple de la Suite Office, Zoom, les applications Apple, Final Cut, etc. Il est possible d’afficher plusieurs écrans devant soi, grâce à la réalité augmentée, et d’interagir avec eux en temps réel.

Si vous ne souhaitez pas vous isoler, vous pouvez afficher des éléments en 3D directement sur votre bureau et interagir avec eux grâce à un clavier virtuel ou en y associant un trackpad Apple.

Dans tous les cas, la marque de Cupertino a montré qu’il voulait accroître la productivité des utilisateurs. Ainsi, plusieurs fonctionnalités sont disponibles à cet effet. Mais le poids et l’autonomie de l’appareil pourraient être son grand défaut.

Une salle de cinéma impressionnant chez vous

Tout ne sera pas que travail, évidemment. Vision Pro fait également la part belle au cinéma. Le patron de Disney+ était d’ailleurs là pour une petite démonstration.

Grâce à la réalité augmentée, vous pourrez afficher un grand écran de cinéma chez vous et faire profiter toute la famille (on va reparler du confort après). À cet effet, le casque embarque un son spatial et une impressionnante qualité d’image, d’après le fabricant.

VOIR AUSSI : Quels équipements nécessaires pour utiliser la réalité virtuelle ?

Ce n’est pas pour tout le monde

On a beau vanté les mérites du Vision Pro, mais il n’est pas destiné à tout le monde. Pour l’instant, le produit n’est réservé qu’au marché américain. Il faudra aussi attendre 2024. Mais quand il sera disponible à la vente, tout le monde ne pourra pas se l’offrir. C’est quand même commercialisé à 3 499 dollars. Et là, la taxe n’est pas encore comprise. Pour nos amis lecteurs qui sont ailleurs où le produit n’est pas disponible à la vente, il faudra y ajouter le coût de la livraison et de la douane.

Toujours plus d’isolement

Tout le monde vous manque et tout est dépeuplé. Bon, ce n’est pas cela la citation de Lamartine, mais le casque d’Apple ne résout pas l’inconvénient des casques AR/VR qui existe actuellement sur le marché. L’ordinateur spatial mise sur une utilisation solo qui ne fait que couper son utilisateur du monde qui l’entoure.

Un sentiment de solitude pourrait très vite naitre et le produit ne tardera pas à perdre de son charme aux yeux de son utilisateur.