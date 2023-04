Acheter un smartphone chez un opérateur a-t-il des inconvénients ?

Il est temps pour vous d’acheter un nouveau smartphone Android ou le tout dernier iPhone. Alors que vous n’avez pas assez d’argent, vous tombez sur les offres alléchantes à quelques euros des opérateurs tels que Free, SFR, Orange ou encore Bouygues. Quelle aubaine, n’est-ce pas ! Ces FAI sont bien réputés pour casser entièrement le prix des smartphones sur le marché. Alors qu’Apple sort le dernier iPhone à 1000 euros (peut-être), Free peut décider de commercialiser les iPhone 15 à 1 € ; le reste sera soldé par un paiement échelonné ! Pour un étudiant ou une personne qui n’a pas assez d’argent à investir, mais qui désire quand même acheter le téléphone, l’offre ne peut se refuser. Mais savez-vous dans l’ensemble ce que cela cache ?

Les inconvénients d’acheter un smartphone chez un opérateur

À chaque sortie d’un smartphone haut de gamme ou d’un modèle très attendu, les opérateurs Free, Bouygues et SFR publient leur offre de smartphones à 1 € ou 50 €. Dans tous les cas, le premier versement est assez faible pour ne pas asphyxier un jeune étudiant ou un freelance qui vient de terminer son premier projet. Néanmoins, le premier problème reste dans le paiement échelonné du smartphone.

Le coût total des mensualités versées dépasse le plus souvent le prix fixé de vente du smartphone neuf chez les autres commerçants.

En outre, la durée de l’engagement que vous signez à l’achat du smartphone dépend du coût total et des mensualités. Cet engagement implique un certain nombre de contraintes au nombre desquelles il y avait le simlockage. Jusqu’à la fin du paiement des frais du smartphone, vous ne pourriez l’utiliser avec la SIM d’un autre opérateur. Dans d’autres cas, même la SIM d’un concurrent y marche, vous serez sûrement limité. Pour l’utiliser pleinement avec la SIM d’un autre opérateur, il faudra faire un désimlockage. Néanmoins, depuis quelques années, quelques opérateurs français, dont Free et SFR, ont abandonné cette contrainte.

Par ailleurs, l’autre contrainte d’acheter un téléphone chez un opérateur est la surcouche. Le smartphone est souvent accompagné des applications mobiles des services de l’opérateur qui y sont nativement installées. Dans des cas donnés, il est impossible de les désinstaller. Même si c’est possible, l’engagement vous interdit de les désinstaller tant que vous n’avez pas soldé les frais du smartphone. Dans des cas extrêmes, il est révélé que ces applications mobiles comportent des trackers qui permettent aux opérateurs de collecter des données sur l’utilisateur.

Acheter un smartphone chez un opérateur est aussi avantageux

Depuis deux ans environ, le coût des smartphones ne cesse de grimper. À sa sortie en février 2022, le Samsung S22 Ultra est vendu au prix de 1259 euros. En 2023, le Samsung S23 Ultra est vendu à 1 419 euros. Face à une telle explosion, les offres des opérateurs sont vraiment avantageuses. Même si l’utilisateur est amené à payer plus sur la durée, il profite quand même d’un smartphone dernier cri à un prix qui ne l’asphyxie pas.

Enfin, acheter un smartphone chez un opérateur est aussi avantageux si vous désirez être dans l’air du temps. Puisque votre opérateur permet le plus souvent de changer de smartphone lorsqu’un nouveau sort dans la même catégorie.