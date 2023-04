Les 6 meilleurs smartphones à environ 200€ en 2023

Qui parle de haut de gamme parle de fortes sommes. Avec la rareté des puces, le prix des téléphones est monté en flèche ces dernières années. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de débourser plus de 1000 euros pour s’offrir un smartphone capable de prendre de belles photos, de surfer plus rapidement ou de jouer. Avec un téléphone milieu de gamme ou iPhone reconditionné, vous pouvez faire tout cela et avec une meilleure autonomie. Ces smartphones pas chers coûtent moins de 450€, au maximum. Si vous avez un budget de 200€ environ, voici une liste de 6 smartphones que vous pouvez vous offrir.

Samsung A13 4G

Il s’agit de l’un des meilleurs smartphones de Samsung, parmi les plus abordables financièrement. La boutique la plus chère le vend actuellement à 179 euros. Et à ce prix, vous avez largement de quoi vous sentir heureux. C’est un téléphone grand format avec un écran Full HD de 6,6 pouces. Il embarque une batterie de 5000 mAh. Largement suffisant pour tenir une journée entière et plus encore. Elle est d’ailleurs compatible avec la charge rapide.

Pour les performances, la marque coréenne a doté son smartphone d’une puce Exynos 850, d’une capacité de stockage de 64 Go et d’une RAM de 4Go. Ces capacités devraient aussi vous satisfaire, tant que vous ne prenez pas assez de fichiers volumineux.

Pour les photos et vidéos, le Samsung A13 est doté de 4 capteurs à l’arrière, dont le principal est de 50 mégapixels. Vous pourrez filmer en Full HD avec ce smartphone pas cher.

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi est aujourd’hui la marque la plus imposante, en ce qui concerne les téléphones de milieu de gamme. En témoigne son modèle Redmi Note 11 très salué pour son rapport qualité/prix, son design et sa finition impeccables. Le smartphone embarque un écran OLED de 6,43 pouces et un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Pour un budget de moins de 200 euros, nous vous recommandons la configuration à 64 Go et RAM 4 Go. Vous apprécierez ses performances photos qui, certes, ne sont pas révolutionnaires. Le modèle est doté de 4 capteurs, dont un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Côté autonomie, le smartphone est capable de tenir deux jours environ, grâce à sa batterie de 5000 mAh. Celle-ci peut atteindre les 100% en 1h environ, grâce à sa charge de 33W.

Et pour les performances, vous n’aurez pas à vous plaindre aussi. Ce Xiaomi pas cher est doté d’une puce Snapdragon 680 qui est aussi impressionnante pour jouer.

Xiaomi Redmi Note 10S

Commercialisé à 240 euros, pour la boutique la plus chère, le Xiaomi Redmi Note 10S est un smartphone pas cher qui impressionne par son endurance et ses performances. Il est doté d’une batterie de 5000 mAh capable de tenir deux jours, même avec une utilisation éprouvée. Elle est compatible avec une charge rapide de 33W.

En affichage, ce téléphone portable pas cher est pourvu d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Néanmoins, il pèche un peu au niveau des photos. Même s’il embarque un capteur de 64 mégapixels, l’appareil photo reste peu polyvalent.

Pour ses performances, le Redmi Note 10S est doté d’un processeur MediaTek Helio G95. Il est capable de faire tourner quelques jeux exigeants, tels que Fortnite.

Xiaomi Redmi 10

Pour un usage basique, nous vous recommandons ce Xiaomi vendu à 159€, sur la boutique la plus chère du marché. Son design correct, son autonomie au point, ses performances justes et l’écran qu’il embarque militent grandement pour lui.

À l’écran, vous avez une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Il offre notamment une bonne colorimétrie, mais est peu lumineux. Pour ses performances, le MediaTek G88 supporte le système. Même s’il est performant, ne vous attendez pas à jouer à de gros jeux. Nul besoin d’essayer Fornite : il ne s’ouvre pas. Néanmoins, pour ceux qui fonctionnent, vous profiterez d’un long moment de jeu grâce à sa batterie de 5000 mAh.

Enfin, pour les photos, rien de glorieux ! Bien qu’il ait 4 capteurs, seul le principal à 50 mégapixels fait sensation.

Realme 9i

Realme est aussi une bonne marque dans la catégorie des smartphones pas chers. Pour environ 200 euros, le Realm 9i n’est pas mauvais. Compatible 4G, le smartphone embarque un écran de 6,6 pouces avec un affichage en Full HD+. Il est doté d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Le Realme 9i est doté d’un processeur Snapdragon 680 qui lui offre des performances correctes. Vous ne pourrez pas jouer à des jeux phares, mais quelques titres y tournent bien. Vous pourrez l’utiliser pendant plus d’une journée et demie grâce à sa batterie de 5000 mAh.

iPhone SE 2020 reconditionné

Si vous recherchez un iPhone pas cher à 200€ environ, nous vous recommandons le reconditionné iPhone SE. Les boutiques les plus chères l’affichent à environ 180 euros.

Sorti en 2020, l’iPhone SE est un peu identique à l’iPhone 8, côté design, mais il est plus performant, notamment grâce à la puce A13 Bionic. Néanmoins, vous resterez largement en arrière côté photo. Le téléphone ne possède qu’un capteur de 12 mégapixels.