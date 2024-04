Apple Pencil 3 : un outil pour les créateurs en 2024 ?

L’imminence de l’Apple Pencil 3 fait grand bruit avec son lancement prévu aux côtés des nouveaux modèles iPad Pro et iPad Air. Parmi ses fonctionnalités révolutionnaires, la gestuelle « squeeze » promet une interaction enrichie, plaçant potentiellement cet outil comme le favori des créateurs en 2024.

L’Apple Pencil 3 mieux adapté pour dessiner

Dans la version récente d’iPadOS 17.5, des indices pointent vers une innovation majeure pour l’Apple Pencil 3 : la fonction « squeeze ». Selon la source, Majin Bu, sur la plateforme X, cette gestuelle inédite s’activerait par une pression sur la surface du stylet. Cette pression permettrait de diversifier les interactions rapides, notamment l’ajout de formes, de signatures, de stickers ou de champs textuels directement dans les applications compatibles.

Comparée à l’Apple Pencil 2, qui se limitait à une interaction de double tapotement sans capteur de pression sur sa surface, cette avancée marque un pas significatif dans l’évolution du produit. Apple aurait d’ailleurs ajouté des capteurs de pression supplémentaires sur le Pencil 3. Ces différents points servent à activer le geste « squeeze » qui suggère une approche plus intuitive et une plus grande précision pour les utilisateurs.

Les caractéristiques du stylet

De plus, la compatibilité annoncée avec l’application Find My Apps représenterait une première pour la gamme Apple Pencil. Ce logiciel offre une solution aux problèmes fréquents de perte ou d’oubli du stylet.

Les améliorations apportées par le PencilKit API dans iPadOS 17.4 ouvrent également la voie à une expérience utilisateur enrichie. Les rumeurs indiquent la possibilité d’adopter des pointes magnétiques interchangeables pour l’Apple Pencil 3. Cette fonctionnalité permettrait une adaptation plus fine aux différents besoins créatifs et techniques des utilisateurs. Bien que les détails exacts sur les nouvelles options restent sous couvert, ces évolutions suggèrent une nette amélioration par rapport à ses prédécesseurs.

Le prix de l’Apple Pencil 3 pourrait se situer autour de 129 USD, similaire à celui de l’Apple Pencil 2. Cela refléterait bien les améliorations technologiques sans alourdir le coût pour l’utilisateur. Sa sortie est anticipée en début mai 2024, possiblement lors de l’annonce des nouveaux modèles iPad Pro et iPad Air.