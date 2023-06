Meilleur smartphone à 500 euros en 2023 : 5 raisons de craquer pour ce Pixel !

Au nombre des smartphones Android, deux marques se démarquent très souvent : il y a Samsung, réputé pour sortir des smartphones élégants qui font la part belle à la photographie et à des fonctionnalités audacieuses ; ensuite, Google et ses smartphones Pixel. Ces derniers ont le mérite d’être le téléphone Android le plus léger du marché. Il n’y a pas de surcouche et Google s’assure de doter chaque modèle de Pixel de hautes performances logicielles et matérielles ainsi qu’une mise à jour étendue. On salue à cet effet son Pixel 7 avec des performances photographiques impressionnantes. Si vous n’avez pas 750 euros pour y investir, vous pouvez opter pour son modèle le moins cher : le Pixel 7a. Dans cet article, vous découvrez 5 raisons d’opter pour le dernier-né des Pixels.

Un système d’exploitation épuré et simple

Propriétaire du système d’exploitation Android, Google offre avec sa gamme de téléphones Pixel, la meilleure expérience que l’on peut vivre avec un smartphone Android. Ainsi, comme les téléphones précédents, le Pixel 7a profite d’un système d’exploitation Android 13 simplifié, sans surcouche. Avec ce téléphone de milieu de gamme, vous pouvez dire adieu aux applications mobiles encombrantes et aux paramètres inutiles. Vous avez un smartphone fluide, rapide et ne souffrez pas pour vous retrouver. L’expérience utilisateur est la meilleure possible avec un téléphone Android.

Des performances puissantes

Dans sa gamme de prix, le Google Pixel 7a est une référence. Elle délivre des performances incroyables grâce à la puce Google Tensor G2 qui l’équipe. Ce processeur maison est déjà utilisé par le constructeur pour équiper ses smartphones haut de gamme. C’est donc ce qui lui permet d’offrir d’aussi bonnes performances qu’un Pixel 7, par exemple.

Grâce au Google Tensor G2, ce smartphone est taillé pour du multitâche et des tâches exigeantes telles que les jeux vidéos, des applications de création, etc. Il est vraiment fluide et répond à presque tous vos besoins en temps et en heure.

Une excellente autonomie

En matière d’autonomie, les impressions ne seront certainement pas les mêmes. Selon nos confrères anglophones (USA surtout), le smartphone n’aurait pas une grande autonomie. Mais, ce n’est pas le cas, quand on prend en main son téléphone Pixel 7a équipé d’une batterie de 4 385 mAh. Google a annoncé une autonomie de 24 h pour une utilisation standard, lors de la présentation. Nous avons été au-delà de cette période : une journée et demie, à peu près.

Vous devez sûrement bénéficier des mêmes performances, car la puce est d’une grande efficacité. Nous l’avons déjà noté avec le Pixel 7. Le G2 permet aux smartphones de bien gérer leur autonomie. Vous pouvez ainsi atteindre deux jours d’utilisation, si vous activez l’économie d’énergie.

Une performance photo exceptionnelle

Simple et efficace, c’est le maître mot de Google en matière de performances photographiques depuis des années. Ses smartphones ont toujours utilisé une seule optique photo, pendant que les autres marques équipent leur produit de deux à trois. Avec ce téléphone, Google amorce une évolution en l’équipant de deux capteurs :

un grand-angle de 64 Mpxl

un ultra grand-angle de 13 Mpxl.

Le capteur de selfie est aussi de 13 Mpxl. Déjà vu, dites-vous ? Que nenni !

En matière de photo, le Google Pixel 7a éclipse tous les smartphones de cette gamme de prix. Il bénéficie d’un algorithme de traitement puissant pour offrir des rendus impeccables. Avec une bonne lumière, vous bénéficiez de meilleures photos avec un contraste maîtrisé et une colorimétrie au point. Dans ce cas, même l’iPhone 14 vendu plus cher n’a qu’à bien se tenir.

Niveau portrait, le téléphone ne démérite pas non plus. Le seul hic en matière photographique, ce sont les photos longue distance. Dans des zones peu lumineuses, le rendu est moins incroyable.

Pour la vidéo, ce téléphone profite d’une bonne stabilisation. Vous pouvez filmer en 4K à 60 im/s.

Le prix abordable

Avec toutes les qualités que nous venons de lui reconnaître, le Pixel 7a est vendu à 509 €, en moyenne. Il est sans aucun doute le meilleur smartphone milieu de gamme. Néanmoins, il est aussi capable de rivaliser avec des smartphones Android plus chers.

En tout cas, si vous recherchez un smartphone de qualité à un tarif abordable, le Pixel 7a est le meilleur choix possible pour vous. Vous bénéficiez de mises à jour majeures pendant trois ans.