L’avènement de ChatGPT a marqué un tournant décisif dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans notre quotidien, révolutionnant la manière dont nous interagissons avec le numérique. OpenAI franchit aujourd’hui une nouvelle étape vers la démocratisation de l’IA, en rendant ChatGPT accessible sans nécessité d’inscription, promettant une expérience utilisateur simplifiée et plus directe.

OpenAI ouvre un peu plus son IA

OpenAI, dans sa mission de démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle, a introduit une évolution significative pour ChatGPT. Il est en effet désormais possible d’accéder à l’IA sans inscription. Cette mise à jour facilite grandement son utilisation pour ceux qui ne souhaitent pas créer de compte utilisateur. Cette touche propose une flexibilité que Gemini de Google ne propose d’ailleurs pas.

L’utilisation de l’intelligence artificielle sans inscription concerne spécifiquement ChatGPT-3.5, la version gratuite du chatbot. Cela permet de distinguer ainsi l’accès à ce produit des autres offres d’OpenAI comme DALL-E 3, pour lesquels un compte reste requis. « Nous déployons cela progressivement, visant à rendre l’IA accessible à tous ceux curieux de ses capacités », a déclaré OpenAI dans une annonce.

Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT a connu une popularité fulgurante. L’IA a cependant nécessité initialement une inscription pour son utilisation. Avec cette mise à jour, OpenAI élimine cette barrière, permettant une exploration instantanée de ChatGPT. Les fonctionnalités telles que la sauvegarde et le partage des historiques de chat, ainsi que les conversations vocales, restent toutefois exclusives aux utilisateurs inscrits. On a alors un accès plus flexible, mais avec des restrictions.

OpenAI a également mis en place « des protections de contenu supplémentaires pour cette expérience », sans toutefois préciser les catégories concernées. Cette initiative vise à offrir un accès élargi à ChatGPT tout en maintenant des mesures de sécurité renforcées.

ChatGPT reste l’IA la plus utilisée

Pour utiliser ChatGPT sans inscription, suivez ces étapes simples :

Commencez par accéder au site officiel de ChatGPT à l’adresse chatgpt.openai.com.

Une fois sur la page, vous observerez une option permettant un accès direct au chatbot sans nécessiter de connexion ou d’inscription préalable.

Cliquez sur cette option pour démarrer une nouvelle session de ChatGPT. Vous serez immédiatement dirigé vers l’écran standard du chatbot, prêt à recevoir vos questions ou commandes.

Comme on l’a déjà mentionné, certaines fonctionnalités avancées ne seront pas disponibles sans compte utilisateur.

Avec cette nouvelle avancée, ChatGPT veut maintenir sa position dominante dans le domaine des intelligences artificielles génératives. Ses statistiques impressionnantes attestent d’ailleurs de son ampleur d’utilisation. En février 2024, la plateforme a attiré près de 1,6 milliard de visites, selon les données de SimilarWeb. Ces chiffres montrent toutefois une légère diminution par rapport au pic de 1,8 milliard de visites en mai 2023. OpenAI rapporte que son IA est régulièrement utilisé par plus de 100 millions de personnes chaque semaine, répartie dans 185 pays différents.