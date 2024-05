La fonctionnalité de création d’images par IA sur le site web de Midjourney est désormais accessible. Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour l’art IA. Mais cela ne s’applique cependant pas pour tout le monde. Pour utiliser ce service, les utilisateurs doivent remplir certaines conditions, comme avoir préalablement généré au moins 100 images par exemple. On vous explique tout.

Midjourney dispose d’un site web

Le site web de Midjourney était initialement conçu pour des informations générales sur l’entreprise. Il y a peu, la société vient de permettre la génération directe d’images par intelligence artificielle sur ce site. Cette innovation, bien qu’actuellement en phase expérimentale, est déjà accessible pour certains utilisateurs. Il faut par exemple au moins 100 images via leur service.

Auparavant, la création d’images par l’IA de Midjourney nécessitait l’utilisation de Discord. Cette méthode reste souvent entravée par des files d’attente longues et la saturation du serveur en raison de l’afflux d’utilisateurs gratuits. La transition vers le site web offre alors une amélioration significative de l’accessibilité et de l’efficacité.

Les utilisateurs qualifiés peuvent maintenant générer des images directement sur le site sans passer par Discord, simplifiant ainsi le processus de création. En plus de la génération d’images, le site propose d’autres options. Vous pouvez ainsi consulter une galerie publique, de copier les prompts des autres, et de voir leurs propres archives d’images. Il s’agit bien sûr de fonctionnalités inédites pour la plateforme. Le site propose également des outils pour noter les images et affiner les préférences personnelles, contribuant à l’amélioration continue du modèle d’IA.

Des conditions à remplir pour les utilisateurs

Comme on l’a mentionné plus tôt, accéder à la fonctionnalité de génération d’images sur le site web de Midjourney reste sous conditions. Si la principale exigence est d’avoir généré au moins 100 images via la plateforme, vous devrez également souscrire à un plan payant.

Une fois ces conditions remplies, les utilisateurs peuvent accéder à la boîte de dialogue sur la page principale ou dans l’onglet « Create » du site. À partir de là, vous pouvez saisir leurs prompts directement sans utiliser la commande préalable /imagine requise sur Discord. Le site offre également des options de personnalisation avancées telles que le choix du format et de l’esthétique de l’image avant la génération, facilitant ainsi la spécification des paramètres désirés.

On ne sait pas encore quand Midjourney va déployer le service définitif, il reste pour l’instant en phase de bêta test. Pour ceux qui espèrent une application mobile devront également attendre. L’entreprise avait annoncé que ce n’est pas leur priorité. En prenant en compte la fonction encore en phase de test sur le site web, les utilisateurs mobiles devront s’armer de patience.