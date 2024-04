Delta : Le meilleur émulateur Nintendo arrive gratuitement sur iOS !

Alors que Nintendo fait la chasse aux sorcières contre les émulateurs de la console Switch, Delta débarque sur iOS. Il s’agit d’un émulateur Nintendo, désormais accessible sans frais sur iOS. Pour les utilisateurs d’iPhone fans de rétrogaming, ils peuvent maintenant jouer à des jeux classiques de la firme nippone directement sur leur appareil mobile.

Delta, le meilleur émulateur Nintendo sur iOS

Delta, développé par Riley Testut, est un émulateur disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple. Il est d’ailleurs le premier à être reconnu officiellement sur iOS.

Bien évidemment, on peut citer d’autres ému comme iGBA, mais celui-ci avait copié le code de Delta et ne respectait pas les règlements d’Apple. La marque à la pomme l’a donc retiré de sa liste. Les autres émulateurs ont, quant à eux, préféré se retirer depuis la répression entamée par Nintendo. Delta a toutefois profité des ajustements de la politique de l’App Store. L’application est tout à fait légale, et respecte les nouveaux règlements d’Apple sur les émulateurs.

Delta permet aux utilisateurs iOS de jouer à des jeux de consoles Nintendo classiques directement sur leurs iPhone et iPad. Cette application émule des jeux de NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, et Nintendo DS. Parmi les fonctionnalités notables, l’application offre la prise en charge des manettes tierces via Bluetooth, des sauvegardes rapides, des codes de triche, et la synchronisation des données entre appareils via Google Drive ou Dropbox.

Delta permet également le jeu multijoueur local pour s’amuser jusqu’à quatre joueurs. C’est encore mieux sur des iPads ou via le mirroring sur un téléviseur.

L’installation de l’émulateur

Utiliser Delta « gratuitement » est un bien grand mot, car cela ne s’applique que pour les utilisateurs résidant hors de l’Union européenne. L’émulateur est en effet directement disponible et peut être téléchargé gratuitement depuis l’App Store d’Apple. Il n’y a donc plus besoin de sideloading ou d’installations complexes. Ce processus simplifié facilite l’accès à une large gamme de jeux Nintendo classiques sur les appareils iOS.

En Europe, l’installation de Delta requiert l’utilisation d’AltStore PAL, une marketplace d’applications tierce développée par Riley Testut. Pour installer AltStore PAL, voici les étapes à suivre :

Les utilisateurs doivent d’abord visiter le site officiel d’AltStore,

Télécharger l’application sur un ordinateur,

l’application sur un ordinateur, Puis transférer l’application sur leur appareil iOS en suivant les instructions détaillées fournies sur le site.

Une fois AltStore installé, Delta peut être téléchargé à partir de cette plateforme. L’abonnement à AltStore PAL coûte 1,50 euro par an. Ce prix servirait uniquement à couvrir les frais de technologie de base et de traitement des paiements requis par Apple.