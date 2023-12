Samsung envisage de bousculer l’univers du gaming en rivalisant avec PlayStation et Xbox

Le mois d’octobre a apporté des changements passionnants pour Samsung. Lors d’un événement majeur, la firme a dévoilé son nouveau service de cloud gaming. Ce service révolutionnaire permet aux joueurs de se connecter aux serveurs de Samsung pour profiter de jeux vidéo en streaming. Auparavant, Samsung s’était associé avec Xbox Cloud Gaming pour proposer une telle expérience. Cependant cette initiative indique clairement une nouvelle direction pour la société.

Le boom du Cloud Gaming

Le marché du cloud gaming est en plein essor, et sa croissance est soutenue par plusieurs chiffres clés impressionnants. Selon les prévisions, le marché mondial du cloud gaming devrait atteindre une valeur de plusieurs milliards de dollars d’ici quelques années.

Le cloud gaming attire un large public, des joueurs occasionnels aux passionnés de jeux. Notamment grâce à son accessibilité et à sa commodité. Il élimine les barrières matérielles, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de jouer à des jeux exigeants sur des appareils modestes. De plus, il ouvre la voie à des modèles économiques variés. Que ce soit de l’abonnement mensuel à des tarifications spécifiques aux jeux. Les chiffres de croissance du cloud gaming reflètent la demande croissante pour cette forme de divertissement numérique. Avec une hausse significative du nombre d’utilisateurs et des heures de jeu consacrées à ces plateformes.

L’importance du cloud gaming dans l’industrie du jeu vidéo et la stratégie de Samsung dans ce domaine sont clairement définies par ces chiffres clés.

VOIR AUSSI : Cloud Gaming : une alternative viable pour les joueurs de PC ?

Pourquoi Samsung s’investit dans le Cloud Gaming ?

Samsung a récemment déployé le Samsung Game Launcher en phase bêta. Une initiative visant à offrir une expérience de jeu instantanée sans nécessité de téléchargement. Lorsqu’un utilisateur clique sur une publicité pour un jeu, son smartphone l’identifie automatiquement. Cela permet aux joueurs de commencer à jouer en quelques secondes.

Cette stratégie découle de la reconnaissance par Samsung que l’avenir du divertissement réside dans l’industrie du jeu vidéo. Les concurrents tels qu’Apple, qui a généré plus de 21 milliards de dollars de revenus au 3e trimestre 2023 grâce à ses services, ont démontré l’efficacité de cette approche. Samsung connaît également un ralentissement des ventes de smartphones, avec une chute de plus de 15 % en un an. Selon IDC, les ventes sont passées de 63,1 millions d’unités au 2e trimestre 2022 à 53,5 millions d’unités au 2e trimestre 2023. La société cherche à élargir ses sources de revenus en créant des services dédiés à sa base de smartphones actuelle. Elle vise ainsi à renforcer sa position sur le marché.

Le modèle économique de Samsung

Le monde du jeu vidéo voit deux géants, Samsung et Apple, adopter des stratégies tout à fait singulières. Samsung expérimente actuellement sa Galaxy Cloud Gaming Platform, en phase bêta aux États-Unis et au Canada. Cette plateforme inédite propose une alternative en permettant aux développeurs de toucher plus d’un milliard d’utilisateurs de dispositifs Samsung Galaxy dans le monde. Le tout en échappant aux frais onéreux des boutiques d’applications de Google et d’Apple.

Apple a investi massivement, notamment avec le lancement de l’iPhone 15 Pro doté d’une puce gravée en 3 nm, affirmant ainsi que l’iPhone est désormais une console de jeu. De plus, la société mise sur son service d’abonnement, « Apple Arcade, » pour donner accès à une sélection de jeux de qualité en échange d’un abonnement mensuel abordable. Parallèlement, Apple réalise d’importants profits grâce aux jeux mobiles freemium sur ses appareils, en prélevant une part significative des revenus des développeurs via l’App Store.

En contraste, Samsung opte pour une approche sans abonnement pour l’accès à sa plateforme de jeux dans le cloud. La société privilégie un modèle de paiement pour des services spécifiques, marquant ainsi une différence majeure dans l’industrie du jeu vidéo.

VOIR AUSSI : Les 7 meilleurs émulateurs de consoles de jeux pour Android

L’avenir de la plateforme Samsung

amsung explore activement de nouvelles perspectives pour sa plateforme de jeux. En entretenant des discussions avec des développeurs de jeux à l’échelle internationale, la société vise à élargir considérablement sa bibliothèque de jeux. L’objectif fondamental est de créer un catalogue de jeux riche et varié, capable d’attirer et de fidéliser un public large. En supprimant les coûts imposés par les concurrents sur les boutiques d’applications, les jeux disponibles sur la plateforme de Samsung offriront une proposition de valeur exceptionnelle.

Dans cette perspective, Samsung se lance dans trois initiatives audacieuses pour le futur. En premier lieu, la société vise à encourager la collaboration avec les développeurs de jeux, les incitant ainsi à offrir des exclusivités sur sa plateforme. Cette approche promet des opportunités de profit supérieures à celles d’Apple et de Google. Ensuite, du côté des joueurs, Samsung espère attirer une multitude d’utilisateurs vers sa plateforme, les détournant ainsi des options concurrentes. Enfin, le fabricant coréen aspire à bâtir un écosystème favorable à la croissance de l’industrie du jeu mobile dans son ensemble. Cette vision novatrice pour l’avenir du jeu vidéo révèle une stratégie ambitieuse de la part de Samsung.

En résumé, la stratégie audacieuse de Samsung dans le domaine du cloud gaming révèle une entreprise prête à adopter le changement pour l’avenir. L’essor du cloud gaming met en évidence une saturation des ventes de smartphones. Cette initiative souligne l’importance croissante des services novateurs. Tout en rivalisant avec des géants tels qu’Apple, PlayStation ou encore Xbox, Samsung continue à se démarquer par son désir constant d’innover.

Bonus Vidéo : Samsung Gaming Hub : Est-ce l’avenir du jeu vidéo ?