Google Maps est sans conteste l’application de cartographie numérique la plus populaire au monde, avec plus d’un milliard d’utilisateurs. Elle guide quotidiennement des millions de personnes à travers le monde pour se repérer, planifier un itinéraire ou explorer de nouvelles destinations. Consciente de son importance cruciale, l’équipe de Google continue d’améliorer l’expérience utilisateur en proposant régulièrement des mises à jour pertinentes. Et la prochaine nouveauté en date pourrait bien ravir les adeptes. En effet, une toute nouvelle interface de Google Maps fait son apparition sur Android.

Une nouvelle expérience cartographique sur Android

On a eu un premier aperçu des changements sur l’interface de Google Maps en février 2024. Ces mêmes modifications viennent de refaire surface sur certains smartphones Android. Par rapport aux images relayées par 9to5Google, on constate des affinements qui promettent une meilleure visibilité de la carte. Ils sont à la fois visuels et fonctionnels, dans le but d’offrir plus de clarté et de fluidité dans la navigation.

Les fenêtres opaques en plein écran laissent place à des encarts transparents superposés sur la cartographie. Vous pouvez ainsi garder un œil sur votre position et votre environnement, et bien évidemment accéder aux informations contextuelles. Cette inspiration semble s’inspirer directement d’Apple Plans, ce dernier permettant de ne jamais perdre le fil.

L’autre changement marquant concerne l’affichage lors de la recherche d’itinéraires. La saisie des points de départ et d’arrivée se fait désormais dans une bande dédiée en haut de l’écran. Quant aux options de transport (voiture, transports en commun, etc.), elles ont migré vers le bas pour un accès plus rapide. Ce qui est particulièrement le cas sur smartphone. Les coins arrondis et les boutons de fermeture/partage facilement sont désormais accessibles en haut à droite. Ils contribuent à une expérience plus épurée.

Un lancement généralisé… bientôt ?

Cette refonte de l’interface de Google Maps apporte incontestablement plus de clarté et de fluidité. Néanmoins, les changements ne sont pour l’heure disponibles que pour un nombre restreint d’utilisateurs Android. En effet, seuls quelques utilisateurs chanceux peuvent profiter de la nouvelle interface sous la version 11.127.x de l’application sur Android. Il s’agirait plutôt d’une mise à jour côté serveur, si l’on croit les rumeurs. Apparemment, Google veut d’abord peaufiner les derniers détails avant de prévoir un lancement à grande échelle.

Néanmoins, les nombreuses fuites et captures d’écran laissent présager un déploiement global dans les mois à venir. Qu’en est-il des propriétaires d’iPhone ? On peut toujours s’attendre à ce que cette nouvelle interface de Google Maps soit proposé sur les appareils iOS compatibles. Il faut savoir que rien n’a encore été annoncé officiellement, il vaut mieux prendre cette information avec des pincettes.

Une chose est sûre, Google entend repenser en profondeur l’expérience utilisateur de son service de cartographie préférée des utilisateurs. En mettant l’accent sur la clarté visuelle et les interactions simplifiées, cette refonte promet une navigation plus agréable et intuitive au quotidien.