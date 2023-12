Quelles sont les grandes tendances pour les PC portables en 2024 ?

Comme plusieurs autres marchés, celui des PC portables va être chamboulé en 2024. Avec l’avènement de l’intelligence artificielle (IA) et ses applications croissantes dans tous les domaines, les ordinateurs personnels sont sur le point de subir une transformation radicale. Il faudra en effet de nouveaux composants pour permettre aux utilisateurs de tirer pleinement profit de cette révolution. Aussi, le confort visuel qu’apporte la technologie OLED sera étendu à plus de modèles, ce qui induit aussi une transformation pour les écrans.

AMD et Intel mettent le cap sur l’intelligence artificielle

La principale révolution que va connaître le marché des PC portables en 2024 viendra surtout de la part d’AMD et d’Intel. Les deux géants en fabrication de semi-conducteurs souhaitent élever la puissance des PC pour égaler la redoutable efficacité des puces M d’Apple. À cet effet, la grande majorité des ordinateurs lancés durant l’année sera composée soit des processeurs Hawk Point d’AMD ou des puces Meteor Lake d’Intel.

Ces composants mettent avant tout l’accent sur l’efficacité énergétique et la performance des machines. Attendons-nous donc à des PC puissants et capables de tenir plus longtemps. En moyenne, les constructeurs visent une autonomie systématique de 10 heures.

Par ailleurs, l’autre gros point de ces puces et processeurs, c’est la compatibilité avec l’intelligence artificielle. L’avènement de ChatGPT et autres LLM a entraîné le développement et l’utilisation à grande échelle des applications basées sur l’intelligence artificielle. En 2024, les choses ne sont pas près de s’arrêter. Et pour l’heure, nos appareils ne sont vraiment pas préparés pour de telles choses. Quand bien même plusieurs arrivent à faire tourner les applications dopées à l’IA, peu profitent réellement de toute la puissance que peuvent offrir ces puces en IA. Une nouvelle ère arrive donc dès le début de la nouvelle année.

L’OLED, encore plus et partout

Très appréciée pour ses couleurs vives et sa réactivité, la technologie OLED devrait se faire encore plus de place en 2024. Après l’adoption à grande échelle lancée par ASUS ces deux dernières années, l’OLED devrait équiper plus de PC portables, pour le bonheur de tout le monde. Tous les fabricants les plus en vue, dont SAMSUNG et LG, fabriquent désormais des dalles OLED en grands volumes. On est donc certain que la technologie va grandement se répandre.

Avec cette tendance, de nombreux PC gaming vont assurément l’adopter, puisque ces appareils nécessitent de la réactivité. Leurs dalles IPS vont alors être abandonnées, notamment en raison de leur faible temps de réponse par rapport à l’OLED. De plus, de telles dalles pourraient faire leur arrivée sur des appareils très abordables. On le voit déjà avec ASUS et on espère que les autres marques suivront.

De nouveaux concepts d’écran et l’ultraportable gaming

La créativité ne sera pas sacrifiée sur l’autel du confort. De nouveaux concepts de PC vont encore inonder le marché en 2024. Ceux-ci peuvent miser sur des designs convertibles, dont des machines avec des écrans pliants, à l’image de l’Asus Zenbook 17 Fold OLED. Ces produits atypiques seront encore de la partie durant la nouvelle année et pourront même ouvrir la porte à une nouvelle ère. Espérons cependant qu’un grand effort soit fait, niveau autonomie.

Par ailleurs, les PC ultraportables taillés pour le gaming pourront encore se répandre davantage. Ce sont des ordinateurs compacts, mais suffisamment taillés pour permettre de jouer à des jeux vidéo, de n’importe où.