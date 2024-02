L’IA dans la prédiction des catastrophes naturelles : Comment ça fonctionne ?

L’intelligence artificielle (IA) n’est plus seulement un sujet de science-fiction. Ni même un outil limité à la création d’images ou de textes. Récemment, cette technologie a connu une expansion remarquable. Elle se manifestant à travers des innovations comme Midjourney, DALL-E, ChatGPT, Bard et Claude. L’IA ouvrent la voie à des applications plus pratiques et significatives, notamment dans le domaine de la prédiction des catastrophes naturelles. Cet article explore l’évolution de l’IA dans ce contexte. Mettant en lumière comment elle peut transformer notre façon de prévoir et de répondre aux défis posés par la nature.

Comment fonctionne la prédiction des catastrophes naturelles par l’IA ?

L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle important dans la prédiction des catastrophes naturelles grâce à ses algorithmes avancés. Ces algorithmes analysent des données environnementales et météorologiques variées. Par exemple, l’IA traite les données sur les températures, les précipitations et les vents pour prédire les tempêtes. Elle reçoit ces informations de capteurs extérieurs et les utilise pour anticiper les conditions météorologiques futures.

Dans la prévision des inondations, des entreprises comme 7 Analytics utilisent l’IA pour analyser des données météorologiques, géographiques et d’urbanisation. Cette analyse permet de prédire avec précision les inondations jusqu’à sept jours à l’avance. De même, Google utilise des images satellites pour créer des modèles numériques de zones inondables. Et ainsi donc prédire le comportement des cours d’eau en cas de fortes pluies.

En ce qui concerne les tremblements de terre, des outils comme l’Earthquake Transformer de l’Université de Stanford utilisent l’IA pour détecter des séismes de faible intensité. Cela est réalisé en adaptant des algorithmes de traitement d’images médicales et de captation vocale pour déceler les signaux les plus faibles.

La fiabilité de l’IA dans la prédiction des catastrophes naturelles

L’IA démontre une précision et une efficacité remarquables dans la prédiction des catastrophes naturelles. Elle analyse et interprète des données complexes pour fournir des prévisions qui étaient auparavant impossibles avec les méthodes traditionnelles. De même, l’IA dans la prévision des inondations a montré une capacité à prédire avec précision les événements jusqu’à plusieurs jours à l’avance.

Voici deux exemples avec lesquels l’IA a démontré sa fiabilité dans la prédiction des catastrophes naturelles.

Prévision des inondations en Inde par Google : Le projet Flood Hub de Google a été particulièrement efficace en Inde. En utilisant l’IA pour analyser des images satellites et des données pluviométriques, Google a pu prédire avec succès les inondations. Ainsi permettant des alertes précoces et des évacuations en temps utile. Détection de séismes par l’Université de Stanford : L’Earthquake Transformer a réussi à détecter des tremblements de terre de faible intensité qui étaient autrefois non détectés par les méthodes traditionnelles.

Malgré ces succès, l’utilisation de l’IA dans ce domaine comporte des défis et des limitations. L’un des principaux obstacles est le manque de données pour certains types de catastrophes. Les séismes majeurs, bien qu’importants à anticiper, demeurent rares, limitant les données pour former les algorithmes. Cette rareté de données peut entraîner des biais dans les prédictions de l’IA, rendant certains modèles moins fiables pour certaines situations.

En outre, il y a le risque que la dépendance excessive à l’IA dans la prédiction des catastrophes naturelles puisse amener à négliger l’expertise humaine et les méthodes traditionnelles. Ce qui reste essentiel pour une compréhension complète et une réponse adéquate aux catastrophes.

3 entreprises pionnières dans l’utilisation de l’IA

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour anticiper les catastrophes naturelles est devenue un domaine de recherche et d’innovation essentiel. Trois entreprises en particulier se démarquent dans ce domaine, chacune apportant sa contribution unique à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles.

7 Analytics : L’IA de 7 Analytics révolutionne la prévision des catastrophes naturelles, en prenant en compte des facteurs tels que la météo, la géographie et l’urbanisation pour émettre des alertes précises. Malgré des débuts difficiles en 2020 , la conscience croissante de l’importance de la prévention des inondations a changé la donne.

L’IA de 7 Analytics révolutionne la en prenant en compte des facteurs tels que la météo, la géographie et l’urbanisation pour émettre des alertes précises. Malgré des , la conscience croissante de l’importance de la prévention des inondations a changé la donne. Neara : Basée à Londres, Neara se distingue en utilisant l’IA pour créer des simulations numériques d’inondations spécifiques à l’industrie de l’infrastructure électrique. Ces simulations aident à anticiper et à minimiser les dégâts lors d’inondations.

: Basée à Londres, Neara se distingue en utilisant l’IA pour spécifiques à l’industrie de l’infrastructure électrique. Ces simulations aident à anticiper et à lors d’inondations. Google : Le géant de l’internet, Google, offre des alertes gratuites sur les inondations fluviales dans plus de 80 pays via sa plateforme Flood Hub. Lancée en Inde en 2018 et étendue en 2022 et 2023, cette initiative utilise des milliers d’images satellites pour simuler les débordements potentiels des rivières après de fortes pluies. De plus, des ingénieurs de Google Research ont développé une IA capable de prédire le temps avec une précision de 5 minutes. Cette technologie est baptisée « ML for Précipitation Nowcasting from Radar Images ». En traitant les captures satellitaires comme des photographies et en utilisant des algorithmes de reconnaissance d’images, l’IA apprend à interpréter les phénomènes météorologiques à partir d’images satellites entre 2017 et 2019. Cependant, ses prévisions sont limitées à 6 heures.

Même si l’intelligence artificielle peut parfois susciter des inquiétudes et être considérée comme potentiellement nuisible, il ne faut pas oublier qu’elle peut être un outil précieux. Elle n’a pas pour vocation de remplacer l’humain, mais de le soutenir. L’IA peut considérablement faciliter nos tâches et améliorer notre efficacité dans divers domaines. Par ailleurs, en révolutionnant la prévision des catastrophes naturelles, elle aide les gouvernements et les organisations à mieux comprendre et gérer ces événements. Ce qui permet de réduire les pertes humaines et matérielles tout en renforçant notre préparation face à la nature.

