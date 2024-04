WPP, le géant mondial de la publicité, et Google viennent de signer leur partenariat qui promet de révolutionner la création publicitaire. Cette collaboration implique l’utilisation de Gemini, l’intelligence artificielle de Google, au sein de WPP Open, le système d’exploitation marketing assisté par IA de WPP. Cette alliance veut rendre les campagnes publicitaires plus efficaces et plus efficientes.

Quels sont les enjeux de cette collaboration ?

Grâce à ce partenariat, WPP profitera de l’expertise de Google en analyse de données, en IA générative et en cybersécurité dans ses stratégies marketing. L’entreprise spécialisée dans la publicité pourra ainsi créer des contenus sur mesure pour chaque marque et chaque produit. Grâce à l’IA, elle pourra mieux comprendre ce que les gens apprécient. Surtout, il pourra prédire l’efficacité du contenu avant même de lancer les campagnes.

Stephan Pretorius, le directeur technologique chez WPP, considère cette collaboration comme un « un tournant décisif dans l’innovation marketing ». Il ajoute que « l’intégration de Gemini 1.5 Pro dans WPP Open a considérablement accéléré notre innovation en IA générative et nous permet désormais de réaliser des prouesses que nous n’aurions pu qu’imaginer il y a quelques mois à peine. »

Cette collaboration avec Google Cloud va donc se concentrer en premier lieu sur « quatre cas d’utilisation novateurs.

Améliorer la créativité avec des interfaces conformes à l’identité des marques.

avec des interfaces conformes à l’identité des marques. Optimiser le contenu grâce à de meilleures prédictions.

grâce à de meilleures prédictions. Générer des scripts de narration vidéo personnalisés , avec des voix réalistes.

, avec des voix réalistes. Créer des représentations 3D très réalistes des produits, dans le style des marques.

L’avenir du marketing se tournera aussi vers l’intelligence artificielle ?

Thomas Kurian, le PDG de Google Cloud souligne que « l’IA a le potentiel de débloquer de nouveaux niveaux d’efficacité pour les marketeurs, que ce soit pour optimiser les campagnes, automatiser des tâches répétitives comme la rédaction de descriptions de marque ou faire naître des idées totalement nouvelles. »

Comme susmentionné, ce partenariat rassemble la puissance de l’IA générative de Google Cloud et l’expertise marketing pointue de WPP. Il convient de noter que plus de 35 000 collaborateurs utilisent déjà le système WPP Open. Il est même adopté par des clients de renom tels que Coca-Cola, L’Oréal et Nestlé.

WPP investit environ 292 millions d’euros chaque année dans l’intelligence artificielle, pendant que Google concentre ses efforts sur l’IA générative. Avec cette annonce de partenariat, il est clair que l’intelligence artificielle sera indispensable pour les stratégies marketing de demain. Les marques qui adopteront cette stratégie dopée par l’IA auront un gros plus. Non seulement elles seront plus créatives, mais elles sauront également mieux organiser leurs publicités et mieux capter l’attention de leurs clients.