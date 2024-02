L’impression 3D de maisons, une révolution de la construction

L’industrie de la construction entre dans une ère révolutionnaire grâce à l’impression 3D de maisons. Cette technologie, longtemps cantonnée à la création de petits objets, se déploie désormais pour imprimer des bâtiments entiers. Cette avancée spectaculaire promet une construction plus rapide, plus créative et écologique. Découvrons comment cette innovation redéfinit notre approche de la construction.

Le processus de l’impression 3D de maisons

L’impression 3D a révolutionné la construction en offrant une combinaison exceptionnelle de rapidité et de diversité architecturale. Cela ouvre la voie à un secteur du BTP plus économique et écologique.

Le principe de base de l’impression 3D consiste à reproduire un objet préalablement modélisé sur ordinateur en superposant des couches de matière. Une technique également connue sous le nom de fabrication additive. Cette technologie s’est étendue à divers domaines, de la plasturgie à la médecine, en passant par l’agroalimentaire et la construction.

Pour l’impression 3D de maisons est un mélange de mortier, composé de ciment, d’eau et de sable. Ce mélange est ensuite acheminé à travers une buse reliée à une pompe via un tuyau. Les imprimantes 3D varient en taille et en type. Avec d’une part les imprimantes « cartésiennes » généralement installées dans un système de cage. Et d’autre part, les imprimantes dotées de bras robotisés. Telles que la « maxi printer », qui peuvent être déplacées sur site pour imprimer directement les différentes parties d’une structure. Cela permet ainsi d’offre une flexibilité en termes de taille d’objets.

Aujourd’hui, des experts en impression 3D béton, tels que COBOD au Danemark, Apis Cor en Russie, XtreeE en France et Sika en Suisse, se trouvent dans le monde entier. Ils ont tous pour objectif commun de démocratiser la construction de bâtiments grâce à la fabrication additive.

Les avantages de l’impression 3D dans le BTP

L’innovation de l’impression 3D dans la construction offre une liberté créative exceptionnelle aux architectes. Elle repousse notamment les limites de la forme structurelle. Des projets autrefois coûteux ou techniquement complexes deviennent réalisables grâce à la robotisation.

Une productivité accrue

L’un des avantages les plus marquants de l’impression 3D dans la construction est indéniablement sa rapidité. Contrairement aux méthodes de construction traditionnelles qui prennent des mois voire des années. L’impression 3D permet de construire des structures en un temps record. Les bras robotisés déposent le matériau couche par couche, évitant ainsi les retards liés aux conditions météorologiques ou aux retouches manuelles.

Réduction de coûts et une solution pour les situations d’urgences

Au-delà de sa rapidité et de sa créativité, l’impression 3D réduit considérablement les coûts de main-d’œuvre et accélère la réalisation des projets de construction. Cette efficacité accrue se révèle particulièrement précieuse lors de situations d’urgence. Telles que la construction rapide de logements temporaires après des catastrophes naturelles. Elle permet ainsi de répondre aux besoins essentiels des communautés touchées de manière plus rapide et économique.

Une liberté architecturale sans limites

Les architectes ne sont plus contraints par les limitations techniques et budgétaires qui existaient autrefois. Des conceptions audacieuses et complexes deviennent désormais réalisables, transformant le paysage de l’architecture. L’impression 3D permet d’explorer des formes et des structures uniques. Comme la possibilité de créer un mur inspiré par une barrière de corail.

Cette flexibilité offre aux professionnels de la construction et aux concepteurs de nouveaux horizons pour donner vie à des projets visionnaires.

Une réduction des émissions de CO2

L’impression 3D de bâtiments ne se limite pas à l’aspect créatif. Elle contribue également à résoudre des enjeux environnementaux. Le secteur de la construction est un contributeur majeur aux émissions de CO2 en Europe. Mais la robotisation dans le BTP offre une solution écologique. En utilisant des matériaux recyclés locaux et en évitant les surplus de matière grâce à une gestion précise, l’impact environnemental de la construction peut être considérablement réduit. De plus, en optant pour des sources d’énergie verte pour alimenter les imprimantes 3D, il est possible de réduire encore davantage l’empreinte carbone de l’industrie de la construction. Des études ont montré que cette approche pourrait réduire de 30 à 60 % les déchets industriels.

La première maison imprimée en 3D en France

La perspective de maisons imprimées en 3D en France se concrétise progressivement après de nombreuses expérimentations. En 2018, à Nantes, une maison de 100 mètres carrés est devenue la première à être « imprimée » tout en respectant scrupuleusement les normes de construction françaises. Cette réalisation ne se limite pas à une simple démonstration, car elle est destinée à être habitée. Le résultat est tout à fait impressionnant, avec une maison au design futuriste en forme de Y, des murs aux contours arrondis. Le tout construit en seulement trois jours, par opposition aux trois semaines nécessaires sur un chantier traditionnel. Il témoigne de la promesse d’un avenir où de nouveaux projets novateurs pourraient redéfinir la construction immobilière en France.

Le défis majeurs dans le développement d’encres écologiques

Le passage à des encres plus écologiques dans l’impression 3D de bâtiments représente un défi majeur. Actuellement composées en grande partie de ciment, les encres traditionnelles posent des problèmes d’émissions de CO2. La réduction de la proportion de « clinker » dans les encres cimentaires est essentielle. Mais cela implique d’incorporer des sous-produits industriels et des minéraux. Ce qui peut altérer la fluidité de l’encre et les propriétés mécaniques du mortier. De plus, remplacer le sable naturel par du sable recyclé introduit des variables complexes. Néanmoins, ces défis sont nécessaire pour une construction plus respectueuse de l’environnement et économiquement viable grâce à l’impression 3D.

Malgré les nombreuses problématiques que suscite l’impression 3D de maisons, cette nouvelle technologie offre la possibilité de créer des œuvres architecturales audacieuses tout en présentant le potentiel de réduire les risques inhérents aux chantiers de construction traditionnels.

