Moins de six mois après le lancement des premiers Mac équipés de la puce M3, Apple prépare déjà la prochaine génération. La firme de Cupertino accélère, en effet, le développement de ses puces M4, conçues pour propulser l’intelligence artificielle sur ses ordinateurs. Ce virage stratégique s’explique probablement par l’essor fulgurant de l’IA générative ces derniers mois, qui a quelque peu pris Apple de court. Pour reprendre l’avantage, le géant californien mise sur la nouvelle puce M4.

Apple M4, une puce axée sur l’IA

Cette rupture technologique intervient alors que les ventes de Mac ont chuté de 27 % en 2023. Apple espère ainsi redynamiser ses ventes en séduisant les utilisateurs avec des appareils surpuissants dopés par l’intelligence artificielle.

Selon les informations de Bloomberg, les puces M4 devraient marquer une véritable rupture en mettant l’accent sur les capacités d’IA avancées. Le géant de Cupertino prévoit de sortir au moins trois variantes de son nouveau silicium gravé en 3 nm. Cela inclut : Donan pour l’entrée de gamme, Brava pour le milieu de gamme, et Hidra la plus puissante. Elles misent sur un Neural Engine renforcé avec davantage de cœurs dédiés pour décupler les performances de calcul IA.

Cette puce Apple M4 promet aussi une forte hausse des performances brutes et de l’efficacité énergétique. La firme envisagerait même de porter la mémoire unifiée jusqu’à 512 Go sur les configurations haut de gamme. Cela représente près de 3 fois plus que la capacité des M2 actuelles, avec leur 192 Go.

Toute la gamme Mac en bénéficiera

Cette nouvelle puce Apple M4 devrait transformer l’expérience utilisateur sur ses ordinateurs. Apple planifie une intégration logicielle/matérielle avec la prochaine version de macOS afin d’exploiter aux mieux ses nouvelles capacités IA. Des fonctionnalités avancées et automatisées rendraient les Mac plus intuitifs et intelligents que jamais.

Le déploiement progressif de la puce M4 touchera l’ensemble de la gamme Mac d’ici début 2025. Voici le calendrier prévisionnel de la marque :

Fin 2024 : nouveau iMac, MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, MacBook Pro 14/16 pouces haut de gamme, Mac mini équipés des puces Donan et Brava ;

: nouveau iMac, MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, MacBook Pro 14/16 pouces haut de gamme, Mac mini équipés des puces Donan et Brava ; Printemps 2025 : MacBook Air 13 et 15 pouces avec la puce Donan ;

: MacBook Air 13 et 15 pouces avec la puce Donan ; Mi-2025 : Mac Studio, probablement avec la puce Brava ou une variante M3 ;

: Mac Studio, probablement avec la puce Brava ou une variante M3 ; Fin 2025 : Mac Pro avec la puce Hidra ultra premium

Décidément, Apple ne veut pas laisser la concurrence prendre de l’avance sur l’intelligence artificielle. La firme mise beaucoup sur ses puces Apple M4, qui doivent lui permettre de rester compétitif face aux PC Windows pour l’IA. Parmi ces PC, il y a les nouveaux Core Ultra d’Intel et le Snapdragon X Elite de Qualcomm. Plus de détails sur les capacités IA des siliciums M4 seront révélés lors de la prochaine Worldwide Developers Conference 2024, en juin.