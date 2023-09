L’entreprise néerlandaise va présenter son nouveau smartphone le 14 septembre 2023. En attendant sa sortie, la marque a dévoilé quelques promesses du Fairphone 5, qui risque de bouleverser le marché. C’est un smartphone haut de gamme, épuré d’applications inutiles et doté de caractéristiques techniques impressionnantes. Il s’agit d’un téléphone abouti, aisément réparable et utilisable sans craindre l’obsolescence qui est de plus en plus récurrente dans ce milieu.

Des caractéristiques techniques bluffantes

Fairphone 5 est un téléphone haut de gamme bien pensé pour améliorer l’expérience d’utilisation. Le constructeur se démarque encore par son design moderne, proposant un smartphone léger et fin qui se tient aisément dans la main. Celui-ci embarque un écran OLED de 6,46 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il offre une bonne expérience visuelle en toutes conditions. Vous profitez d’un écran durable et résistant sur la durée.

Du côté technique, le téléphone est supporté par le SoC Qualcomm QCM6490. Une puce spécifique aux matériels industriels, capable de fournir de puissantes fonctionnalités et d’accélérer les performances en intelligence artificielle. Avec ce processeur, le Fairphone 5 est assuré de rester compétitif pendant des années. Ce SoC apporte notamment :

une compatibilité 5G,

des capacités avancées en IA et calcul,

la prise en charge du Wi-Fi 6E,

un système puissant pour l’appareil photo, etc.

D’ailleurs, en termes de photographie, le smartphone est doté de trois capteurs de 50 Mpx. Ce sont des capteurs de Sony, conçus pour capturer le plus de détails possibles, dans toutes les conditions d’éclairage. L’algorithme d’imagerie haut de gamme va se charger ensuite d’offrir un traitement professionnel à vos diverses captures.

Pour le stockage, le Fairphone 5 est doté d’une mémoire vive de 8 Go et d’un mémoire de stockage de 256 Go. Ce dernier est extensible à 2 To. Pour offrir la meilleure expérience utilisateur, le fabricant n’a pas ajouté d’applications préinstallées, laissant ainsi le choix à l’utilisateur de gérer le stockage comme il le souhaite.

Côté autonomie, le smartphone fait moins que la moyenne du marché, mais s’en sort encore nettement. Il est doté d’une batterie de 4200 mAh qui est remplaçable. Elle peut tenir une journée et supporte jusqu’à 1000 cycles de recharge.

Un smartphone à l’épreuve du temps

À sa sortie, le Fairphone 5 est vendu à 699 euros. Malgré ce prix relativement bas, il est conçu pour résister à l’épreuve du temps. Le fabricant bouleverse ainsi le marché des smartphones Android (où l’obsolescence programmée est très présente) et souhaite concurrencer Apple avec ses iPhone.

En matière de suivi logiciel, Fairphone offre une garantie de 5 ans de mise à jour logicielle. Vous pourrez donc utiliser votre smartphone même avec le déploiement d’Android 18 (le téléphone tourne actuellement sous Android 13). Ensuite, le constructeur souhaite continuer à supporter votre smartphone et en y déployant des correctifs de sécurité jusqu’à 2033. Cela fait près de 10 de support logiciel, 4 ans de plus que Samsung et 2 ans de plus qu’Apple.

Outre le problème d’obsolescence, Fairphone souhaite parer aux pannes éventuelles. À cet effet, il propose un téléphone facilement réparable, avec 10 pièces détachées.

Ceci lui a permis d’obtenir un indice de réparabilité de 9,3/10, selon la loi française.

En cas de batterie défectueuse, vous pouvez aisément la remplacer, puisqu’elle est amovible. Aussi, elle est dotée d’un mode Éco Charge qui permet de prolonger sa durée de vie.

En attendant de voir ce qu’il vaut dans les conditions réelles, il peut honnêtement devenir le meilleur smartphone de 2023.