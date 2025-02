Un lancement global… mais pas vraiment. L’Oppo Find N5 a été annoncé comme ayant une « couverture globale » lors d’un événement à Singapour le 20 février 2025. Pourtant, les marchés américain et européen ne verront pas ce smartphone pliable. Cette décision est d’autant plus surprenante que le Find N3 avait été rebaptisé OnePlus Open pour toucher ces régions. Cependant, cette stratégie ne reviendra pas cette année. Oppo a en effet confirmé que le Find N5 ne serait pas distribué en Europe ni aux États-Unis. De son côté, OnePlus a déjà annoncé que l’Open 2 n’arrivera pas avant 2026.

Une stratégie difficile à comprendre

Malgré ses performances impressionnantes, le Find N5 ne viendra donc pas concurrencer les Galaxy Z Fold 6 et 7 sur les marchés occidentaux. Ce smartphone est pourtant le plus fin au monde dans sa catégorie (4,21 mm d’épaisseur en mode déplié). Et cela, même en embarquant une puce Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il aurait en effet pu faire de l’ombre aux modèles de Samsung. Sa batterie de 5 600 mAh compatible avec la charge rapide 80W et sans fil 50W, ainsi que son module photo avancé impressionnent.

Oppo justifie son choix en expliquant qu’il adapte ses lancements à chaque marché selon des « recherches approfondies et des priorités stratégiques ». En lieu et place du Find N5, l’entreprise prévoit de lancer la série Reno 13 en Europe en février 2025. Cette gamme mettra l’accent sur des fonctionnalités d’IA avancées et un design tendance. Néanmoins, elle ne proposera pas d’alternative directe aux smartphones pliables.

En vidéo, le teasing du smartphone :

VOIR AUSSI : Oppo : quelle gamme et quelle série de smartphone vous conviendraient ?

Un manque de concurrence sur le segment premium

L’absence du Find N5 en Europe et aux États-Unis réduit les options pour les consommateurs intéressés par les smartphones pliables haut de gamme. Sans la pression d’Oppo, Samsung risque de ralentir son innovation et de maintenir des prix élevés sur sa gamme Galaxy Z Fold. Une concurrence plus forte aurait pu bénéficier aux acheteurs en forçant le leader du marché à améliorer encore ses offres.

En fin de compte, la décision d’Oppo semble être davantage une question de stratégie commerciale qu’une question de capacité technique. Les fans de smartphones pliables en Europe et en Amérique devront donc se tourner vers d’autres alternatives.

En conclusion, le choix d’Oppo de ne pas lancer le Find N5 en Europe et aux États-Unis laisse un vide. Malgré des caractéristiques impressionnantes et une conception ultra-fine, ce modèle restera réservé à quelques marchés asiatiques, rendant son « lancement global » discutable.