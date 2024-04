Le célèbre S Pen de Samsung a conquis les utilisateurs avec ses fonctionnalités avancées comme la sensibilité à la pression, la reconnaissance d’inclinaison. Sans parler de ses contrôles Bluetooth. Pourtant, les autres constructeurs n’ont toujours pas proposé de véritable alternative au S Pen. Nombreux sont donc ceux à la recherche de solutions tierces performantes pour remplacer un S Pen perdu ou bénéficier d’une expérience similaire sur un appareil non Samsung. Cet article présente les meilleures options en 2024.

Les stylets incontournables pour un rendu équivalent au S Pen

Le Staedtler 180 22 Noris est considéré comme la meilleure alternative au S Pen. Ce modèle EMR reproduit parfaitement l’expérience du stylet de chez Samsung, avec en plus une fonction gomme numérique sur certains appareils. Il est actuellement disponible sur Amazon pour le prix de 29 dollars.

S’il n’offre pas les fonctions Bluetooth du S Pen officiel, le Creator Édition reste l’option parfaite pour les artistes et créateurs. Ce stylet Samsung excelle dans la reconnaissance d’inclinaison pour des croquis et peintures minutieux. Il est compatible avec la majorité des smartphones, tablettes et PC Samsung, à l’exception des modèles pliables. Son prix varie entre 90 dollars sur Amazon et 100 dollars directement chez Samsung.

D’une grande polyvalence, le Remarkable 2 Pen peut fonctionner avec tous les appareils compatibles EMR et Wacom. Cela peut être la tablette Remarkable, les appareils Samsung compatibles au S Pen ou même la liseuse Kindle Scribe. Avec sa gomme numérique et son bouton latéral, cette alternative au S Pen offre une expérience complète pour 45 dollars sur Amazon.

Des alternatives plus abordables

Le Yacig Capacitive Stylus est meilleur en termes de rapport qualité-prix pour les stylets capacitifs. Il est doté de plusieurs embouts, dont un disque transparent. Ceux-ci permettent une précision bien supérieure à celle du doigt pour dessiner, prendre des notes, ou naviguer dans les interfaces. Ce stylet est disponible pour seulement 12 dollars sur Amazon.

Le Dash 4 d’Adonit permet d’activer des fonctions comme le rejet de paume. Cette alternative au S Pen se connecte à des appareils Android et iOS via Bluetooth. Il peut également reproduire certains gestes de l’Apple Pencil sur les récents iPads. Ce modèle capacitif affiche un prix de 60 dollars sur le site d’Adonit.

Pour 24 dollars sur Amazon, l’Evach 2-en-1 Active Stylus offre deux modes d’utilisation. La pointe fine de 1,5 mm, couplée à une batterie rechargeable, assure un suivi précis pour dessiner et écrire. Lorsque la batterie se décharge, l’embout textile permet des interactions tactiles plus basiques. De nombreux appareils iOS et Android sont compatibles avec cette alternative au S Pen. Il vous suffit de vérifier la compatibilité au cas par cas, selon le modèle de votre appareil.

Vous voulez dessiner, prendre des notes ou naviguer précisément sur vos écrans tactiles ? De nombreuses alternatives au S Pen de Samsung existent en 2024. Les options présentées proposent diverses fonctionnalités, répondant à une variété d’usages et de budgets. Avant de faire votre achat, évaluez attentivement vos besoins spécifiques et vérifiez la compatibilité avec vos appareils pour faire le meilleur choix.