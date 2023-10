Quels sont les meilleurs casques gamer sans fil ?

Un casque gamer sans fil est un casque qui se connecte à votre ordinateur ou à votre console sans utiliser de câble. Il offre une plus grande liberté de mouvement, une meilleure immersion et un meilleur confort que les casques filaires. Pour vous aider à choisir votre casque gamer sans fil, nous avons réalisé un guide avec une sélection des meilleurs modèles.

Comment bien choisir son casque gamer sans fil ?

Pour bien choisir son casque gamer sans fil, il faut prendre en compte plusieurs critères. Vous devez savoir à ce propos que le meilleur casque Gamer sans fil peut présenter différentes caractéristiques, en fonction de chaque joueur. Pour cela, vous devez prendre le temps de vérifier :

La qualité sonore

Le micro

L’autonomie

Le confort

Le design.

Sélection des meilleurs modèles de casque gamer sans fil

Selon les critères évoqués précédemment, voici quelques exemples de modèles de casque gamer sans fil qui se distinguent par leur performance, leur qualité et leur prix :

Sony Inzone H7

Le Sony Inzone H7 est un casque gamer sans fil qui offre une excellente qualité sonore. Ceci est possible grâce à ses haut-parleurs stéréo de 50 mm, sa réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, son impédance de 32 ohms et sa sensibilité de 108 dB. Il dispose également d’un réducteur de bruit actif qui atténue efficacement les bruits extérieurs.

Le micro est unidirectionnel, avec une sensibilité de -42 dB et une fréquence de 100 Hz à 10 kHz. Il est doté d’un filtre anti-pop qui rend la voix plus claire. L’autonomie du casque est de 30 heures, avec un temps de charge de 3 heures. Ce casque est confortable, avec un poids de 280 grammes, une taille de 15 pouces, un arceau réglable, des coussinets en cuir, etc. Son design est sobre, avec une couleur noire, une finition mate et un éclairage bleu. Le prix moyen du Sony Inzone H7 est de 150 €.

Logitech G735

Le Logitech G735 est un casque gamer sans fil qui offre lui aussi, une bonne performance sonore. En effet, il dispose de haut-parleurs surround de 40 mm, avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, une impédance de 32 ohms et une sensibilité de 107 dB. Il peut isoler des bruits ambiants et éliminer les bruits parasites. Son micro est omnidirectionnel, avec une sensibilité de -40 dB et une fréquence de 100 Hz à 10 kHz.

L’autonomie du casque est de 15 heures, avec un temps de charge de 2 heures. Il est ergonomique, avec un poids de 260 grammes, une taille de 14 pouces, un arceau réglable, etc. Le design du casque est moderne, avec une couleur grise, une finition brillante et un éclairage RGB. Son prix moyen est de 100 €.

VOIR AUSSI : Comment bien choisir son écran gamer ? 7 critères à évaluer !

Logitech G733 Lightspeed

Le Logitech G733 Lightspeed est un très bon casque gamer sans fil. Il peut vous offrir de bonnes performances, grâce à ses caractéristiques hors du commun. Vous pourrez profiter de ses haut-parleurs surround de 40 mm, de sa réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, de sa sensibilité de 87 dB, etc. Il dispose également d’un réducteur de bruit actif qui réduit efficacement les bruits extérieurs.

Le micro est unidirectionnel et doté d’un filtre anti-pop qui rend la voix plus claire. L’autonomie du casque est de 29 heures, avec un temps de charge de 3 heures. Il est confortable, avec un poids de 278 grammes et une taille de 15 pouces. Le design du casque est ludique, avec plusieurs couleurs au choix, une finition mate et un éclairage RGB personnalisable. Le prix moyen du Logitech G733 Lightspeed est de 150 €.

Conclusion

Le choix d’un casque gamer sans fil dépend de plusieurs critères, tels que la qualité sonore, le micro, l’autonomie, le confort et le design. Vous devez donc comparer les avantages et les inconvénients de chaque modèle, en fonction de vos besoins et de votre budget. N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel qualifié, qui saura vous orienter vers le casque le plus adapté à votre style de jeu.