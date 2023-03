Realme GT3 : le smartphone Gaming qui se charge en 10 minutes

Le MWC 2023, grand salon dédié aux appareils mobiles, a vu plusieurs appareils défiler. Au nombre de ceux-ci, il y a le Realme GT3 qui retient particulièrement l’attention. Ce smartphone Android de milieu de gamme devrait débarquer bientôt en Europe. Il embarque une puissance de charge de 240 W et il ne faut qu’une dizaine de minutes pour que la batterie soit pleine. À ce jour, aucun autre smartphone ne fait mieux, dans le haut milieu de gamme. Et les fans de gaming seront particulièrement fans de l’appareil.

Realme GT3 : un milieu de gamme orienté gaming

Durant la présentation du smartphone au MWC à Barcelone, le constructeur chinois n’a pas présenté le gaming comme l’argument fort de l’appareil. Néanmoins, les caractéristiques embarquées ne laissent pas de place au doute. Il est taillé pour jouer aux meilleurs jeux vidéo mobiles.

La version du Realme GT3 présenté dispose par exemple d’une mémoire vive de 16 Go. La plus petite des modèles en dispose de 8 Go. Tous embarquent un écran AMOLED, l’idéal pour afficher les images de la meilleure des manières. La gamme de téléphones gaming bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et 1400 cd/m² comme niveau le plus élevé de luminosité. Un taux de rafraîchissement très avancé, par rapport à la norme de 120 Hz sur le marché.

Pour la gestion de la chaleur, vous ne devez pas avoir de problème. Le smartphone Android emploie un semi-conducteur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Ce SoC offre un gain concret en autonomie et fait montre d’une efficacité énergétique louable.

240 W de charge : 100% en moins de 10 minutes

En plus de ses caractéristiques, vous pouvez être assuré d’une partie de jeu non stop, à cause de sa puissance de charge. Le Realme GT3 dispose d’une batterie de 4600 mAh et d’une puissance de charge de 240 W. Avec elle, votre batterie est à 100% en moins de 10 minutes.

Durant la présentation, le constructeur a détaillé la vitesse de charge.

En étant à 0%, la batterie du Realme GT3 prend 20% de charge en 80 secondes et 100% en exactement 9 minutes et 30 secondes.

Plus encore, lorsque vous laissez votre téléphone en charge durant 30 secondes, vous obtenez :

25 minutes de jeu vidéo ;

40 minutes en lecture vidéo ;

3 heures et demie en lecture musicale.

Impressionnant !

La batterie est-elle durable ?

Avec une telle puissance de charge, on se demande bien si la batterie ne lâchera pas d’un moment à l’autre. Évidemment, le constructeur a tenu à répondre à la question.

D’après le présentateur, la marque chinoise a travaillé sur la batterie et l’a doté d’un système de refroidissement et de 13 capteurs de chaleur. Combinés avec le SoC, les capteurs vont aider à adapter la chaleur et éviter les situations de chauffe.

Concernant la durée de vie de la batterie, il faut au moins 1600 cycles de charge à 240 W avant que la batterie ne tombe à 80%. Ce qui est plutôt bien pour un tel smartphone.

Et pour les amateurs de photo ?

Là aussi, le Realme GT3 se veut convaincant. Il dispose de trois capteurs :

un capteur principal IMX890 de 50 Mpx ;

un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx ;

un macro de 2 Mpx.

Côté selfie, le capteur est de 16 Mpx.

Néanmoins, ceci devrait légèrement varier en fonction des différentes configurations proposées. En tout, il y en aura 5 :

16 Go de Ram et 1 To de stockage ;

16 Go et 512 Go ;

16 Go et 256 Go ;

12 Go et 256 Go ;

8 Go et 128 Go.

Pour le moment, la date de sortie en France n’est pas encore annoncée, ni le prix officiel. Les rumeurs évoquent 600€ au moins.