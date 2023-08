Après le Realme GT3 présenté au mois de mars 2023, la marque chinoise tease l’arrivée de son nouveau modèle Realme GT5. (Pas de GT4, puisque le chiffre 4 est mal vu en Chine, comme celui de la malchance). Le nouveau smartphone devrait permettre à la marque de reprendre la place qui est la sienne sur le marché. Pour cela, il a équipé son flagship de fonctionnalités qui présagent un smartphone puissant, si ce n’est le plus puissant du marché.

La puissance garantie pour le GT5

Prévu pour sortir le 28 août 2023, le GT5 s’annonce déjà comme l’un des smartphones les plus puissants de l’année 2023. Il sortira en deux modèles distincts, mais les deux embarquent une puce Snapdragon 8 Gen 2 overclocké, comme celle qui équipe le Samsung Galaxy S23. Ce processeur puissant va permettre d’optimiser la consommation énergétique, les performances et surtout la vitesse d’exécutions. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que Realme va offrir la possibilité aux utilisateurs de régler la vitesse d’horloge de chaque cœur.

Le Realme GT5 supporte jusqu’à 1 To de stockage UGS 4.0 et 24 Go de RAM LPDDR5X. Le smartphone devrait être une condensée de puissance entre les mains. Mais jusque-là, il ne s’agit que de promesses. On attend de voir ce dont est capable le téléphone en conditions réelles.

Un grand écran, qui devrait charmer les gamers

Outre la puissance, le Realme GT5 embarque un écran large de 6,67 pouces AMOLED. Il affiche un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et la résolution est de 1,5K. Ceci devrait permettre d’apprécier chaque détail de l’image. Il sera également propice pour les gamers, en raison de sa fluidité et de sa luminosité idéale.

Vous ne devrez pas avoir de problème pour la consommation énergétique de l’écran. Le téléphone dispose d’une batterie de 4600 mAh et une charge rapide de 240W ou une batterie de 5240 mAh et une charge rapide de 150W, selon le modèle que vous choisirez. Respectivement, les deux peuvent atteindre 100 % de charge entre 10 et 15 minutes.

Pour la photo et la vidéo, Sony est à la rescousse

Le Realme GT5 dispose de trois capteurs photo :

Un capteur macro de 2 Mpx ;

Un ultra grand angle de 8 Mpx ;

Un module Sony IMX890 de 50 Mpx très lumineux.

Ce dernier capteur devrait assurément être le point fort de la marque. Évidemment, les performances devraient être aussi variées selon les modèles. Néanmoins, il n’y a pas que le capteur qui fait la photo. Un logiciel de traitement de qualité se cache sous le Realme GT5. Pour la vidéo, la puce Pixelworks X7 fera la magie.