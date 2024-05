ROG Ally X : la console portable ultime d’ASUS ?

La console ROG Ally a su se positionner comme une alternative viable pour les jeux PC portables, malgré quelques lacunes. Avec l’annonce imminente du ROG Ally X, ASUS semble prêt à rectifier le tir en promettant d’importantes améliorations. Quelles innovations cette nouvelle mouture apportera-t-elle pour redéfinir l’expérience du gaming portable ?

Des améliorations par rapport à la précédente console

Le ROG Ally, aux côtés du Steam Deck de Valve et du MSI Claw, s’inscrit dans la catégorie des ordinateurs de poche destinés au gaming PC. Lors de son récent événement ROG Pulse, ASUS a présenté le ROG Ally X, successeur très attendu du modèle original. Cette nouvelle version promet une autonomie substantiellement améliorée, comme le rapporte The Verge, notre source.

Grâce à une batterie plus grande, répondant ainsi à une des critiques majeures de la version précédente. ASUS prévoit d’atteindre une hausse d’autonomie de plus de 40 % sur le ROG Ally X. Cette augmentation de capacité influera également sur le poids de l’appareil, un compromis potentiel pour les utilisateurs en quête de performances prolongées.

En plus d’une autonomie revue à la hausse, le ROG Ally X intégrera des modifications significatives au niveau du stockage. Le plus flagrant reste l’ajout d’un port compatible pour un SSD M.2 2280. Il s’agit d’une alternative plus robuste et performante par rapport aux cartes microSD. Ce dernier avait également rencontré des problèmes de surchauffe, et finissait parfois même grillé. ASUS prévoit un déplacement stratégique de ce dernier pour éviter les zones de forte chaleur.

Ces améliorations matérielles sont complétées par de nouveaux joysticks interchangeables, augmentant l’indice de réparabilité, la durabilité et la personnalisation de la console.

ROG Ally X : ce que l’on sait

Les détails sur le ROG Ally X restent limités. La marque n’a en effet pas tout dévoilé sur sa prochaine console. On sait toutefois que la console conservera le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et l’écran LCD 1080p 120 Hz du modèle actuel. L’accent a été mis sur l’amélioration de l’autonomie, quand Shawn Yen, vice-président d’ASUS, a expliqué avoir compris l’importance d’une meilleure batterie. Bien sûr, les joueurs aimeraient toujours pouvoir jouer plus longtemps, quel que soit le titre, même les plus exigeants.

Malgré un poids accru, ASUS semble avoir trouvé un équilibre entre performances et portabilité. Reste à voir si les améliorations apportées suffiront à combler les attentes des utilisateurs et à positionner le ROG Ally X comme une alternative de choix face à ses rivaux. L’ensemble de la communauté gaming attend avec impatience le 2 juin 2024 pour découvrir toutes les spécifications de ce modèle prometteur.