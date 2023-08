La meilleure console de jeu portable en 2023 !

En 2023, les consoles de jeux portables séduisent les joueurs du monde entier. Quatre consoles se démarquent par leurs performances et fonctionnalités avancées. Découvrez les meilleures consoles pour une expérience de jeu captivante en déplacement. Profitez des jeux PC, du cloud ou des classiques Nintendo pour des heures de divertissement sans égal. Révolutionnez votre expérience de jeu portable dès maintenant !

Le Steam Deck : La puissance entre les mains

Parmi les meilleures consoles portables de l’année 2023, le Steam Deck se distingue par son expérience de jeu exceptionnelle. Cette console de jeux PC offre des performances puissantes et une portabilité sans égale.

Avec son écran LCD ISP de 7 pouces offrant des visuels nets, un processeur AMD Zen 2 cadencé à 3,5 GHz et 16 Go de RAM pour une gestion optimale des jeux. Le Steam Deck garantit des sessions de jeu fluides et agréables. Son stockage SSD NVMe rapide allant jusqu’à 512 Go permet de profiter de nombreux jeux sans compromis.

Le Steam Deck est également équipé de haut-parleurs stéréo intégrés et d’une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs. Ainsi, il offre une qualité sonore exceptionnelle. De plus, son autonomie de 8 heures par charge vous permet de jouer en déplacement sans vous soucier de la batterie. En partenariat avec AMD, Steam Deck a été conçu sur mesure avec un APU optimisé pour le jeu portable. Il utilise les architectures Zen 2 et RDNA 2, ce qui lui confère une puissance remarquable pour exécuter les derniers jeux AAA sans difficulté.

Accédez à votre bibliothèque Steam complète sur le Steam Deck, tout comme sur un PC. Grâce aux étiquettes de compatibilité affichées pour chaque jeu, vous pourrez facilement savoir quelles expériences de jeu vous attendent. Les filtres dynamiques vous permettent de trier les titres selon leur compatibilité, facilitant ainsi vos recherches.

Le Steam Deck s’impose donc comme une des meilleures consoles portables de 2023. Elle offre une expérience de jeu de qualité et une compatibilité avec une large bibliothèque de jeux Steam.

La Nintendo Switch OLED : Une console portable incontournable

La Nintendo Switch OLED est une console de jeu portable incontournable, qui se distingue par sa popularité mondiale. Grâce à l’introduction de l’édition OLED, l’expérience de jeu portable atteint un tout autre niveau sur Nintendo.

Elle équipée d’un écran OLED de 7 pouces et d’une mémoire interne de 64 Go. La Nintendo Switch OLED offre des visuels éclatants et une grande capacité de stockage. Le support réglable facilite l’ajustement de l’écran selon votre position lorsque vous jouez sur une table.

Ce qui rend la Nintendo Switch encore plus géniale, c’est sa capacité à se connecter à des écrans plus grands. La station d’accueil permet de jouer en mode multijoueur sur un grand écran. Ainsi, elle offre une expérience similaire à celle des consoles traditionnelles. De plus, vous pouvez la connecter directement à Internet via le port LAN en utilisant la station d’accueil.

La plateforme Nintendo propose une vaste sélection de jeux, répondant à tous vos besoins. Les haut-parleurs stéréo intégrés offrent une qualité sonore exceptionnelle, que vous jouiez en mode portable ou sur une table.

La ROG Ally d’Asus : Une console portable prometteuse

La ROG Ally d’Asus est une console portable très prometteuse. Elle allie la puissance d’un petit PC fonctionnant sous Windows à une expérience de jeu nomade. Les boutons et les sticks sont bien placés et de qualité, facilitant la prise en main pour les joueurs habitués aux consoles classiques. Les gâchettes à effet Hall et le pourtour RGB autour des sticks ajoutent une touche de style à l’ensemble.

Le point fort de cette console réside dans son écran. Avec une dalle IPS LCD de 7 pouces offrant une résolution maximale de 1920 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’écran est tactile et offre une expérience de jeu fluide et agréable.

La ROG Ally fonctionne sous l’interface Armory crate, basée sur Windows 1. Ainsi vous permettant de jouer à n’importe quel jeu PC. Incluant Steam, Epic Games, GOG et le PC Game Pass. Bien que l’interface soit bien pensée, elle présente quelques problèmes d’optimisation qui pourraient être améliorés grâce à des mises à jour futures.

En termes de performances, la console est équipée d’une puce Z1 Extreme développée par AMD. Elle est également associée à un GPU Radeon et 16 Go de RAM. Comparée au Steam Deck, elle offre 32 % de performances supplémentaires côté GPU et 49 % de performances en plus côté CPU. Elle est capable de faire tourner des jeux exigeants. Tel que Cyberpunk, bien que vous deviez ajuster les paramètres pour obtenir des performances fluides. En ce qui concerne l’autonomie, elle varie selon le mode choisi (Turbo/Performance/Silencieux) : de 1 heure en mode Turbo à environ 5 à 6 heures en mode Silencieux avec diverses optimisations. Les haut-parleurs de la console offrent également une excellente qualité sonore.

Globalement, la ROG Ally est une console portable réussie. Elle offre une expérience équilibrée avec de bonnes performances et une prise en main bien pensée.

La console de jeu portable Logitech G Cloud : Profitez de jeux basés sur le cloud

Avec la console de jeu portable Logitech G Cloud, jouez à des centaines de jeux basés sur le cloud. On retrouve ceux de Xbox et Nvidia, directement dans le creux de votre main. Cette console exploite les technologies avancées de Xbox et Nvidia pour vous offrir une expérience de jeu véritablement immersive, que ce soit en mode console ou PC.

L’écran LCD spacieux de 7 pouces avec une résolution FHD de 1920 x 1080, une luminosité maximale de 450 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz vous garantit des visuels saisissants. Elle est alimentée par la puce Snapdragon 720G et dotée de 64 Go de stockage interne. De plus, la console dispose également d’une fente pour carte SD. Vous permettant ainsi d’étendre votre espace de stockage selon vos besoins.

Les deux haut-parleurs stéréo intégrés vous offrent un son de qualité, et grâce à la prise jack 3,5 mm, vous pouvez vous plonger dans le jeu avec votre casque. Avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 12 heures, cette console portable vous assure des heures de jeu ininterrompues.

Que vous choisissiez le Steam Deck, la Nintendo Switch OLED, la ROG Ally d’Asus ou la Logitech G Cloud, nul doute que ces consoles sauront satisfaire vos attentes de jeu portable et vous offrir des aventures virtuelles inoubliables. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et à vous plonger dans l’univers captivant des jeux portables en 2023. Bon jeu !