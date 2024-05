Les GPU Nvidia RTX Série 5000 sont au cœur de nombreuses rumeurs depuis plus d’un an, et pour de bonnes raisons. Les gamers et les professionnels exigeants recherchent avant tout la puissance brute. Et la RTX 5090 semble bien déterminée à répondre à cette quête. Elle vient succéder à la RTX 4090, souvent citée comme l’une des meilleures cartes graphiques jamais sorties.

RTX 5090 se dévoile : GPU basé sur l’architecture Blackwell

D’après les informations actuelles, la RTX 5090 reposera sur l’architecture Blackwell, cette dernière étant le successeur du Lovelace. Elle promet une évolution majeure tant en matière de puissance que d’efficacité. La puce GB202, qui animera cette carte graphique, devrait être gravée en 3 nm par TSMC pour livrer des performances stratosphériques.

Selon les rumeurs, le nombre de cœurs CUDA pourrait atteindre 24 576 unités. Les cœurs Ray Tracing et Tensor connaîtraient également une hausse notable, avec respectivement 192 et 768 unités. La fréquence Boost passerait à 2,9 GHz et le cache L2 serait porté à 128 MB.

Ces améliorations devraient se traduire par une augmentation significative des performances. Certaines spéculations affirment même que la RTX 5090 serait 1,7 fois plus rapide que la RTX 4090. De plus, cette carte graphique utiliserait la mémoire GDDR7 à 28 Gb/s et un bus mémoire de 512 bits. Cette configuration offrirait une bande passante de 1,532 Gb/s, soit 77 % de plus que la génération actuelle.

Il paraît que Nvidia adopterait un design multichiplet module (MCM) pour certaines de ses puces Blackwell, suivant l’exemple d’AMD et Intel.Si elle est bien exploitée, cette architectureboosterait encore plus les performances.

Le géant de la technologie pourrait introduire des design de PCB innovants avec peut-être jusqu’à trois circuits imprimés empilés. Cette rumeur concerne, toutefois, la version Founders Edition de la RTX 5090. En prime, cette carte phare devrait être l’une des premières à supporter les standards PCI Express 5.0 et DisplayPort 2.1. Cela lui permet d’offrir une puissance optimale pour les jeux et la création de contenus en haute résolution.

Quand et à quel prix pourrez-vous mettre la main dessus ?

Le suspense est à son comble quant à la date de lancement de ce très attendu GPU. Nvidia n’a pas encore annoncé de date officielle. N’empêche, la plupart des rumeurs évoquent une sortie vers la fin 2024 ou le début 2025 au plus tôt.

La marque semble toujours prête à respecter son cycle de sortie de 18 à 24 mois entre chaque génération. Pourtant, Jensen Huang a récemment annoncé des sorties annuelles pour répondre plus rapidement aux besoins du marché. Cependant, il est possible que la RTX 5080 soit lancée avant la RTX 5090. Cela pourrait repousser la sortie de cette dernière à 2025.

En ce qui concerne le prix, les estimations actuelles placent la RTX 5090 autour de 2000 dollars. Ce chiffre est basé sur les tendances des précédentes générations et les coûts associés aux nouvelles technologies intégrées, comme la mémoire GDDR7. Il est également important de noter que la disponibilité initiale pourrait être limitée, Nvidia donnant la priorité à ses GPU dédiés à l’IA.