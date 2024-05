L’évènement majeur de l’année pour Samsung n’est pas seulement le lancement des Galaxy S24 ; c’est aussi l’arrivée de Galaxy AI, un modèle d’intelligence artificielle qui permet à ses smartphones d’êtres dotés de fonctionnalités IA. Ces dernières ont contribué au succès de la nouvelle gamme de Galaxy S. Le géant coréen a alors décidé que déployer ces fonctionnalités IA sur certains de ses anciens smartphones haut de gamme via une mise à jour.

Mise à jour déployée, mais fonctionnalités limitées sur certains modèles

Comme promise par la marque sud-coréenne, Galaxy AI a été effectivement déployés sur certains smartphones avec la mise à jour One UI 6.1. Les heureux élus sont composés de la série Galaxy S23, les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S9. Plus tard, les anciens modèles de 2022 tels que le Galaxy S22, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. Le groupe à recevoir Galaxy AI devrait être composé des smartphones haut de gamme sortis en 2021. Cependant, contrairement aux deux premiers groupes, les flagships de cette année ne sont pas assurés de recevoir les fonctionnalités IA qui font actuellement fureur chez Samsung.

D’après un article du très bien informé 9to5Google, les appareils sortis en 2021 ne devraient recevoir que la fonctionnalité encercler pour rechercher. Ils seraient ainsi privés des fonctionnalités de traduction instantanées, aide à la prise de note, etc. Les smartphones concernés sont les modèles : le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus, le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy S21 FE et le Galaxy Z Flip3. La principale raison de cette limitation, selon les rumeurs, serait due aux matérielles. Ces smartphones ne seraient pas suffisamment équipés pour pouvoir tourner les diverses fonctionnalités IA.

Le Galaxy Z Fold3 pourrait être une exception

Si les smartphones haut de gamme sortis la même année ne devraient pas bénéficier de toutes les fonctionnalités de Galaxy AI, le cas du Z Fold3 semble être une exception. En effet, ce dernier aurait été choisi par la marque coréenne pour recevoir les autres fonctionnalités de traduction de Samsung, les résumés d’articles sur le navigateur, ou encore la reformulation des textos, seraient absents.

Selon les indiscrétions de Sammobile, le flagship de 2021 embarque une mémoire RAM de 12 Go et des caractéristiques techniques propres qui lui permettraient de prendre en charge ces nouveautés.