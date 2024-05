L’intelligence artificielle serait-elle en train de brouiller les frontières de l’identité et du consentement ? Depuis quelques jours, une vive controverse agite le pionnier de l’IA ouvert au public. En cause, la voix trop réaliste de l’un des chatbots d’OpenAI, GPT-4o, jugée par beaucoup trop proche de celle de l’actrice Scarlett Johansson. Auraient-ils volé sa voix ?

Les démentis face aux « coïncidences » troublantes

L’actrice mondialement reconnue accuse OpenAI et son PDG, Sam Altman, d’avoir intentionnellement reproduit sa voix sans son consentement. Cela l’a poussée à engager un avocat pour exiger des modifications et une totale transparence sur cette voix, trop ressemblante à la sienne.

« La voix de Sky n’est en aucun cas une imitation de celle de Scarlett Johansson, » a affirmé OpenAI dans un article publié sur son blog. La firme précise qu’elle avait été créée à partir de la voix de plusieurs actrices. Ces dernières restent cependant anonymes.

Pourtant, voici quelques faits et informations à connaître sur cette affaire. En septembre dernier, Scarlett aurait reçu une offre de Sam Altman, qui souhaitait l’embaucher. Le motif de cette discussion : être la voix de l’actuel système ChatGPT 4.0. Des dires indiqués par la star dans un communiqué le lundi 20 mai 2024 en fin de journée. « Il a dit qu’il pensait que ma voix réconforterait les gens », et elle souligne également avoir alors décliné l’offre. Deux jours avant l’annonce officielle de 4o, l’offre aurait été encore remise sur la table par le PDG, sans retour positif toujours.

Elle continue en disant : « Quand j’ai entendu la démo publiée, j’ai été choquée, en colère et incrédule que M. Altman ait mis au point une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence ».

Pour ne rien arranger, après l’annonce de cette dernière version de ChatGPT, Altman tweete un seul mot : « HER ». Scarlett Johansson avait en effet incarné la voix du système d’intelligence artificielle dans le film du même nom.

VOIR AUSSI : Google I/O 2024 : Gemini répond en force contre ChatGPT

Questions d’éthique et de droit à l’image

Cet épisode soulève d’importantes questions d’éthique et de droit à l’image. L’utilisation de la voix d’une personne sans son consentement pose des problèmes évidents. Même si elle est générée par une intelligence artificielle. Néanmoins, il s’avère important de souligner que face à l’ampleur des critiques, et notamment aux accusations d’imitation de la part de l’actrice elle-même, OpenAI a rapidement réagi en désactivant la voix Sky.

L’affaire Scarlett Johansson vs OpenAI nous rappelle que l’innovation ne doit pas se faire au détriment de l’identité et du respect de la vie privée. Elle montre que l’intelligence artificielle n’est pas qu’une question de technologie, mais aussi de société. Il est essentiel de poursuivre son développement dans le respect des valeurs humaines et en veillant à ce qu’elle serve le bien commun.