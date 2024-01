Cette technologie permet de savoir ce que traduisent les pleurs de votre bébé

Face au manque de compréhension de ce que l’enfant essaie de dire par ses pleurs, les parents ressentent désarroi et colère. Toutefois, la technologie moderne pourrait bientôt rendre ces sentiments obsolètes. Grâce à des avancées scientifiques et technologiques impressionnantes, il devient possible de traduire les pleurs du bébé en mots compréhensibles pour les parents. Cette percée représente un véritable pas en avant dans la communication entre les tout-petits et leurs soignants, ouvrant la voie à une meilleure compréhension mutuelle dès les premiers stades du développement de l’enfant.

Décrypter les pleurs de bébé à travers des applications révolutionnaires

L’une des applications en tête de file pour décrypter les pleurs de bébé est Cappella. Elle utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour traduire les pleurs de votre nourrisson. Cappella se base sur des changements (souvent imperceptibles pour l’oreille humaine) dans les pleurs du bébé.

Grâce à des algorithmes, l’application prétend atteindre une efficacité de 95% en identifiant si le bébé a froid, a faim ou a besoin d’être changé. Présentée au CES 2024 de Las Vegas, l’application suscite l’enthousiasme, car c’est une solution prometteuse aux parents débordés.

Avant cappella, il y a eu QBear+ qui a également exploré la traduction des pleurs de bébé. Cependant, Cappella élimine la nécessité d’un micro tiers. L’appli utilise simplement le microphone du smartphone pour analyser les pleurs, ce qui le rend plus pratique pour les parents.

En dehors de la traduction des pleurs, Cappella propose des fonctionnalités supplémentaires. Il peut être utilisé comme une caméra de surveillance pour surveiller le bébé et comme un agenda pour enregistrer les heures de sommeil et les repas.

Décoder les pleurs de bébé par les sons émis

Les parents peuvent se fier aux sons émis par le nourrisson pour déchiffrer ses pleurs. Priscilla Dunstan, une chercheuse australienne et une mère dotée d’une oreille absolue, a développé le Dunstan Baby Language. Son livre, Il pleure, que dit-il ?, est devenu un guide pratique reconnu. Dunstan a identifié neuf cris majeurs émis par les bébés entre 0 et 4 mois.

Lorsqu’un bébé émet le son « Neh », c’est un signe clair qu ‘il a faim .

. Le son « Nah » indique la soif et si vous entendez le bébé produire le son « Aoh », cela signifie qu’il est fatigué .

et si vous entendez le bébé produire le son « Aoh », cela signifie qu’il . Le son « Eair » traduit une surcharge émotionnelle .

. Le son « Lelol » ou « Lealol » exprime la sensation de solitude du bébé.

du bébé. Le son « Eh » signifie qu’ un rot est coincé et si le bébé prononce le son « Ouin », cela veut dire qu’il ne peut plus supporter la stimulation et a atteint son seuil de tolérance.

et si le bébé prononce le son « Ouin », cela veut dire qu’il et a atteint son seuil de tolérance. Le son « Eèrh » signale un inconfort . Il résulte d’un réflexe de contraction des muscles abdominaux lié à la présence de gaz dans le gros intestin.

. Il résulte d’un réflexe de contraction des muscles abdominaux lié à la présence de gaz dans le gros intestin. Enfin, le son « Guèn » indique que le bébé ressent une douleur au niveau des gencives.

Décoder les pleurs de bébé à travers son langage corporel

Selon une étude de 2012, les parents peuvent se baser sur l’observation du visage de leur bébé et sur l’intensité de ses pleurs pour comprendre ses besoins émotionnels. Pour exprimer de la colère, le bébé présentera souvent des yeux mi-clos et un regard vague. Sa bouche sera ouverte ou entrouverte, accompagnée de cris crescendo.

En cas de douleur, le nourrisson gardera les yeux fermés la plupart du temps et froncera les sourcils. Ses pleurs seront stridents dès le début et atteindront rapidement leur intensité maximale. La peur, quant à elle, se manifestera par des yeux ouverts et une inclinaison de la tête vers l’arrière. Il y aura une intensité croissante des pleurs à mesure que la tension augmente.

Il peut toutefois être difficile de marquer la différence entre les pleurs de douleur et de peur. Ce qu’il faut retenir, c’est que la réaction est plus grande lorsque le bébé pleure de douleur que lorsqu’il pleure par peur ou par colère.