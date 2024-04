Si les caméras de surveillance permettent de renforcer la sécurité de votre domicile ou de votre lieu de travail, les versions intelligentes peuvent faire bien plus. Avec la recrudescence de l’IA, les solutions de surveillance se veulent encore plus performantes. Protéger votre foyer et vos proches n’a jamais autant sollicité la haute technologie. Des millions de familles n’hésitent pas à tirer parti de cette avancée afin d’être plus sereins et en sécurité.

Parmi la ribambelle de caméras intelligentes disponibles sur le marché, il n’est pas toujours facile d’effectuer le choix judicieux. Découvrez notre sélection des 3 meilleurs modèles de 2024 et trouvez la solution parfaite pour vos besoins. Nous vous guidons afin d’opter pour le modèle idéal.

Image nette, vision nocturne performante, détection intelligente, stockage cloud, communication… Ces sentinelles numériques s’adaptent à vos exigences.

Google Nest Cam pour les plus basiques

Parmi les meilleures caméras de surveillance intelligentes, la Google Nest Cam (2e génération avec batterie) à 199 euros représente un choix attrayant. Elle peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur, grâce à son design discret et à sa résistance aux intempéries. Son dôme blanc se fond, en effet, dans n’importe quel environnement. La Nest Cam affiche une dimension de 118,1 x 78,4 x 63,5 mm et ne pesant que 300 grammes. Elle fonctionne sans besoin d’installation électrique grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable intégrée, bien qu’une station de recharge filaire soit disponible en option. Vous bénéficierez jusqu’à 3 mois d’autonomie. C’est un avantage pour les endroits assez isolés.

Il n’est également pas nécessaire de souscrire au service Nest Aware de Google, car toutes les fonctionnalités de base sont gratuites. Un abonnement devient cependant indispensable si vous souhaitez accéder à un historique plus étendu au-delà des trois premières heures gratuites.

Les utilisateurs ont constaté que cette caméra est bel et bien connectée, mais pas assez. L’application Google Home vous permet en effet de seulement de visionner en direct (jour et nuit) les vidéos en 1080p, soit du Full HD. Vous pourrez aussi parler à distance et émettre une alerte en cas de détection, mais c’est à peu près tout.

Les interactions avec d’autres appareils connectés à domicile restent également limitées, ce qui peut décevoir les amateurs de domotique. En conséquence, certains considèrent que le prix est un peu élevé pour les fonctionnalités proposées. De plus, le champ de vision de 130° est relativement étroit. Néanmoins, le Google Nest Cam reste l’une des meilleures options pour le grand public.

En vidéo le test de la Google Nest Cam :

Arlo Pro 4

Montons en gamme avec l’Arlo Pro 4. Cette caméra intelligente est plus riche en fonctions comparée au Google Nest Cam. Nul besoin de mentionner que le tarif grimpe également et affiche un total de 329 euros au minimum. Elle ne diffère pas trop de son prédécesseur, le Pro 3 (si vous avez eu la chance de l’utiliser), sauf concernant pour sa connexion directe à votre Wi-Fi.

Tout d’abord, l’Arlo Pro 4 est une caméra robuste malgré son poids léger. 316 g et des dimensions compactes de 8,9 cm de long, 5,2 cm de large et 7,84 cm de haut. Cette caméra intelligente offre un flux vidéo sans fil de haute qualité et une autonomie de batterie de trois à six mois. Ses réels atouts : des images détaillées et une colorimétrie proche du naturel. En plus de ces points, on retrouve également un plus large angle de vision avec 160°. Cela couvre une large zone. Une sirène intégrée complète la panoplie.

L’Arlo Pro 4 nécessite cependant des abonnements payants pour certaines fonctionnalités avancées. Cela concerne notamment le stockage cloud, la détection intelligente, la résolution vidéo en 2 K, etc. Sans abonnement, la résolution se limite à 1080p. En d’autres termes, les tarifs varient de 2,79 euros à 17,99 euros par mois pour conserver vos données plus longtemps. Sachez néanmoins que vous pouvez utiliser une station d’accueil Arlo séparément pour le stockage. Frais en sus, bien évidemment ou malheureusement pour notre portefeuille. L’Arlo Pro 4 reste tout de même une des meilleures caméras de surveillance intelligentes disponibles.

Découvrez la vidéo sur l’Arlo Pro 4 :

Ring Stick Up Cam Pro

La Ring Stick Up Cam Pro est une caméra polyvalente adaptée à une utilisation à l’intérieur. Elle reste cependant plus intéressante à l’extérieur. Dotée d’un radar intégré, la Ring Sting Cam Pro offre une détection de mouvement précise et avancée.

Son système est capable de suivre les mouvements des personnes avec précision et de les afficher sur une carte, mais moyennant un abonnement payant à Ring Protect (4 euros par mois). Cette caméra propose une qualité d’image Full HD avec HDR et une très bonne vision nocturne en couleur. Son champ de vision est également impressionnant : 155 degrés en diagonale, 139 degrés en horizontal et 80 degrés en vertical.

Esthétiquement, la caméra présente un design imposant, mais élégant, disponible en noir ou en blanc. Son installation est bien pensée et largement simplifiée par une application intuitive.

Malgré la nécessité des abonnements en sus, pour les utilisateurs déjà impliqués dans l’écosystème Ring, cette caméra est une excellente solution. Elle s’intègre également facilement avec Alexa, mais pas avec Google Assistant. Le prix est assez concurrentiel, à savoir : 179,99 euros.

Bien qu’en anglais, voici la vidéo sur la Ring Stick Up Cam Pro :