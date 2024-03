YouTube Playables : La nouvelle aventure de YouTube dans les jeux vidéo

Google révèle YouTube Playables, intégrant les jeux vidéo à sa plateforme de streaming vidéo. Malgré des précédents mitigés comme Stadia, Google persiste dans le domaine du jeu, cette fois en exploitant YouTube comme plateforme principale. Avec YouTube Playables, la plateforme leader de partage vidéo élargit son champ d’action, plongeant dans l’univers des jeux. Google vise à révolutionner les interactions entre créateurs, joueurs et jeux avec YouTube Playables. Cette stratégie vise à améliorer l’expérience utilisateur tout en remodelant les dynamiques du contenu vidéoludique.

Qu’est-ce que YouTube Playables?

C’est une fonctionnalité intégrée directement sur YouTube, disponible à la fois sur ordinateur et sur mobile. Elle offre une section dédiée où les utilisateurs peuvent jouer à des jeux sans avoir besoin de les télécharger au préalable.Les parties avancent automatiquement et sont sauvegardées dans l’historique YouTube, garantissant ainsi une expérience fluide et transparente. Pour accéder aux jeux, il suffit de faire défiler la page d’accueil ou de cliquer sur un lien dans le menu Explorer sur ordinateur et mobile.

Comment accéder à YouTube Playables : Guide pratique

Découvrez comment activer YouTube Playables sur votre appareil pour accéder aux jeux intégrés sur la plateforme, que vous soyez sur mobile ou sur le web.

Activer YouTube Playables sur l’application

Pour les abonnés YouTube Premium, voici comment activer Playables sur votre application mobile :

Ouvrez votre application YouTube. Appuyez sur votre photo de profil en bas à droite de l’écran. Ensuite, appuyez sur l’icône des paramètres en haut à droite de l’écran. Sélectionnez « Essayer de nouvelles fonctionnalités ». Faites défiler jusqu’à la section « Disponible ». Sous « Jouer à des jeux sur YouTube », choisissez « Activer ».

Cela devrait activer la fonctionnalité pour vous sur votre compte YouTube. Assurez-vous de fermer et de rouvrir l’application pour mettre en action la fonctionnalité et voir les jeux.

Accès depuis votre Navigateur Web

Si vous n’avez pas votre téléphone à portée de main, vous pouvez activer Playables sur le web :

Visitez cette page sur YouTube. Connectez-vous à votre compte. Sous l’option « jouer à des jeux sur YouTube », sélectionnez l’option « Activer ».

Les genres de jeux disponibles sur YouTube Playables

Il s’efforce de fournir une gamme diversifiée de genres pour satisfaire une multitude de goûts et d’intérêts. Cela comprend, mais ne se limite pas à, des jeux d’action, d’aventure, de puzzle, de stratégie, et bien d’autres. Pour améliorer l’expérience utilisateur et attirer un large public de joueurs, la plateforme mise sur la diversité des jeux.

YouTube Playables vs les autres plateformes de jeux : La distinction

L’intégration sans précédent de YouTube Playables à l’écosystème de la plateforme constitue sa pierre angulaire. Cette fusion révolutionnaire permet aux utilisateurs de jouer directement depuis l’interface de YouTube, offrant ainsi une expérience sans couture entre la visualisation de vidéos et le jeu. En exploitant l’immense audience de YouTube, cette intégration ouvre de nouvelles possibilités de monétisation et de promotion pour les développeurs de jeux, redéfinissant ainsi les normes du secteur. De plus, YouTube Playables peut exploiter les fonctionnalités sociales de YouTube.

YouTube Playables : Un défi pour Twitch ?

L’arrivée de YouTube Playables pourrait bouleverser l’équilibre établi par Twitch, la plateforme de streaming vidéo d’Amazon axée sur les jeux. En proposant à la fois du contenu vidéo et des jeux en ligne, YouTube pourrait diversifier ses sources de revenus en prélevant un pourcentage sur les ventes de jeux et les microtransactions.

Un avertissement émanant de YouTube met en garde contre l’enthousiasme excessif. Il est rappelé que bien que Google teste régulièrement de nouveaux services en interne, tous ne sont pas voués à être lancés à grande échelle.

L’intérêt de YouTube pour le jeu en ligne marque une étape significative dans l’évolution des services de streaming vidéo. Cela témoigne de la convergence croissante entre le jeu vidéo et le contenu vidéo, une tendance observée par l’industrie du jeu depuis plusieurs années.

Quel avenir pour YouTube Playables ?

L’expérience antérieure de Google dans l’industrie du jeu vidéo soulève des questions sur le destin de Playables. Le lancement discret et la sélection limitée de jeux soulèvent des doutes quant à sa viabilité. YouTube Playables, avec une disponibilité annoncée seulement jusqu’au 28 mars 2024, laisse des doutes sur sa continuité.

La récente fermeture de Google Stadia souligne les défis à venir pour cette nouvelle plateforme de jeux.

Par ailleurs, depuis 2020, Google propose Play Pass, un abonnement mobile offrant un accès à un catalogue croissant de jeux « premium » pour 4,99 € par mois, semblable à Apple Arcade ou Xbox Game Pass.

Pour conclure,

