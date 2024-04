5 astuces pour bien utiliser vos Airpods

Les AirPods d’Apple sont devenus un accessoire incontournable pour beaucoup, offrant une expérience audio pratique et élégante. Cependant, pour profiter pleinement de ces écouteurs révolutionnaires, il est essentiel de connaître quelques astuces et fonctionnalités cachées qui peuvent améliorer votre utilisation quotidienne. Que vous soyez un utilisateur novice ou expérimenté, ces astuces vous permettront de tirer le meilleur parti de vos AirPods et de découvrir tout leur potentiel. Que la musique commence !

Vous pouvez partager un son avec deux dispositifs d’écoute

Pour diffuser un son avec deux paires d’écouteurs sans fil Apple ou Beats, couplez d’abord une paire à votre téléphone. Ensuite, dans le Centre de Contrôle, touchez l’icône Airplay située dans le widget de lecture audio. Choisissez l’option Partager l’audio. Des directives que vous devez suivre devraient alors s’afficher.

Mettez vite la main sur vos Airpods

L’application Localiser d’Apple s’avère être une ressource des plus pratiques afin de retrouver vos écouteurs sans fil en cas de disparition. Assurez-vous simplement que ces derniers soient correctement paramétrés dans ladite appli. Il vous suffit d’aller au niveau de cette dernière pour vérifier que vos Airpods s’y affichent. Dans le cas contraire, naviguez vers l’onglet « Appareils » et sélectionnez le symbole « + » pour intégrer un nouvel appareil.

Avec cette astuce, vous avez la possibilité de déclencher une sonnerie à plein volume sur vos écouteurs sans fil, visualiser leur dernière localisation ou encore activer le mode perdu qui n’est disponible que pour certains Airpods (Pro, 3ᵉ génération et Max). Tout cela s’effectue aisément via l’appli “Localiser” du téléphone.

Activez l’annonceur d’appel

Vous avez la possibilité d’identifier un appelant sans avoir à vérifier le téléphone grâce à vos écouteurs Apple. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone, puis dans la section « Téléphone » et sélectionnez « Annonces d’appels ». Choisissez ensuite l’option « Écouteurs seulement ». Cela permettra à Siri de vous annoncer le nom de l’appelant pendant que vous vous servez de vos écouteurs.

Personnalisez vos commandes

Avec un petit mouvement sur vos AirPods, vous pouvez facilement accéder à diverses fonctions de votre appareil telles que démarrer/arrêter la musique, activer Siri, passer à la piste suivante ou précédente et bien plus encore. Et pour ceux qui utilisent les AirPods Pro, la capacité de personnaliser davantage ces mouvements offre un contrôle supplémentaire.

Avant de personnaliser les commandes des AirPods, vérifiez que vos écouteurs et leur étui sont à proximité de votre iPhone. Ouvrez les Paramètres, puis choisissez « AirPods de [votre nom] ». Sous « Double toucher sur l’AirPod », attribuez une action à chaque AirPod (droit et gauche).

Améliorez votre écoute

Vos écouteurs sans fil vous permettent d’améliorer votre écoute de plusieurs façons. Mais avant tout, procédez à l’activation du widget Audition qui se trouve dans “centre de contrôle” de vos paramètres. Maintenant, ouvrez le centre de contrôle en faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran. Ensuite, cliquez sur l’icône qui ressemble à une oreille pour découvrir les fonctionnalités utiles comme :

Vérifier les niveaux sonores,

Écouter en temps réel,

Diffuser des sons en arrière-plan.

La première option permet de prendre soin de ses oreilles en contrôlant en temps réel le volume des écouteurs pour éviter les niveaux de son trop élevés. Allez dans « Sons et Vibrations » des Réglages, puis sélectionnez « Sécurité des écouteurs » et « Diminuez les sons forts ». Réglez alors le curseur selon vos préférences.

La deuxième fonctionnalité transforme carrément votre téléphone en une sorte d’assistant auditif. Enfin, vos AirPods, grâce à la troisième option, vous permettent de savourer des sons apaisants en toile de fond.