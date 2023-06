8 bonnes habitudes à prendre avec votre smartphone

La durée de vie de votre téléphone et le confort que vous en tirez dépendent de comment vous l’utilisez. Malheureusement, nous ne prenons pas toujours les habitudes qu’il faut avec ces technologies qui évoluent chaque année. Que ce soit pour votre sécurité et le bien-être de votre téléphone, voici 8 gestes à adopter dès aujourd’hui.

L’éteindre au moins deux fois par semaine

Même si les ordinateurs sont plus ciblés par les logiciels malveillants, les smartphones sont aussi lorgnés par les hackers. Données personnelles, applications bancaires, ils ont toutes les raisons pour vous prendre pour cible. Alors, l’un des meilleurs moyens de les contrecarrer est d’éteindre souvent votre smartphone et de le rallumer quelques minutes après. C’est une recommandation de cybersécurité faite par la NSA.

Redémarrer son smartphone permet de stopper tous les processus en cours et de lui donner un coup de neuf. C’est un peu comme si vous faisiez une sieste pour remettre vos idées en place. Moi, par exemple, j’aime éteindre mon téléphone la nuit pour le rallumer à mon réveil.

Cela aide aussi à prolonger la durée de vie du smartphone.

Mettre le mode sommeil à l’heure de dormir

Si vous n’avez pas le temps d’éteindre votre smartphone chaque fois lorsque vous dormez la nuit, vous pouvez programmer le mode sommeil. Il équipe presque tous les smartphones récents et il est possible de le paramétrer pour s’activer automatiquement. Si vous dormez par exemple de 22 h à 7 h, vous n’avez qu’à le programmer. À 22 h, il s’active et se désactive à 7 h. Ceci constitue directement une alarme sur des smartphones tels que Samsung.

Le mode sommeil limite le fonctionnement de votre smartphone et lui permet de reposer ses composants. Il désactive toutes notifications et le fonctionnement en arrière-plan. Néanmoins, ce mode ne peut procurer à votre smartphone le bienfait qu’il trouve avec un reboot fréquent.

Nettoyer l’écran souvent

On ne le voit pas souvent, mais à force de nous suivre partout (douche, cuisine, jardin…), les écrans de nos smartphones accumulent de la saleté. Les recherches montrent qu’ils sont plus recouverts de microbes que le siège d’un WC. Nous sommes donc continuellement exposés à des infections. Pour éviter d’en être contaminé, il convient de nettoyer fréquemment son écran. Pour cela, il est recommandé d’utiliser un chiffon doux en microfibre.

Mettre à jour le smartphone

Les mises à jour sont réputées pour prendre du temps. Ce qui énerve généralement et conduit certains utilisateurs à les désactiver. Mais, le faire ainsi comporte plusieurs risques. D’abord, vous perdez en expérience d’utilisation, puisque les mises à jour viennent corriger un défaut ou ajouter quelques fonctionnalités. En outre, les mises à jour sont parfois déployées pour renforcer la sécurité du smartphone. Alors, en les ignorant, vous exposez vos données personnelles et augmentez le risque de votre smartphone d’être attaqué.

Rendez-vous souvent dans les paramètres de votre smartphone pour vérifier s’il n’y a pas une mise à jour à faire.

Ne pas abuser des applications et des jeux mobiles

Chaque smartphone est conçu pour accueillir un certain nombre d’applications et de jeux mobiles. C’est pourquoi les RAM ne sont pas les mêmes sur les différents modèles de smartphones. Alors, si vous souhaitez avoir un smartphone rapide et fluide, évitez d’installer trop d’applications sur votre smartphone. Privilégiez des applications qui sont réellement utiles pour vous au quotidien. Car, non seulement elles peuvent fonctionner en arrière-plan et vider vos données mobiles, elles épuisent aussi votre batterie et occupent inutilement votre espace de stockage.

Si vous constatez que vous n’utilisez que rarement une application mobile, n’hésitez pas à la désinstaller. D’ailleurs, vous recevrez souvent des notifications de la part d’Android qui vous invitera à les désactiver, si vous ne souhaitez pas les désinstaller. Il s’agit d’une mesure prise depuis Android 12 pour améliorer l’expérience utilisateur.

Ne pas abuser des widgets

Les widgets sont des raccourcis qui vous permettent d’accéder rapidement à certaines fonctions telles que l’heure, l’alarme, la météo depuis l’écran d’accueil. Mais, s’ils s’avèrent utiles, l’expérience prouve qu’ils ont un impact négatif sur la batterie des smartphones, que vous ayez un iPhone ou un Android. Ils épuisent aussi le processeur. Alors, si vous n’avez pas particulièrement besoin d’un widget, n’hésitez pas à le supprimer.

Utiliser les onglets et fenêtres avec parcimonie

Les onglets et fenêtres des navigateurs permettent de passer d’une page web à une autre, sans fermer la précédente. Chaque fois que vous fermez votre navigateur et l’ouvrez, il vous présente une nouvelle fenêtre et, sans s’en rendre compte, on se retrouve avec plus de 100 fenêtres et onglets ouverts sur son smartphone.

Malheureusement, il s’agit d’un acte qui nuit à la batterie de votre smartphone. Pensez donc à fermer souvent vos onglets, dès que vous finissez de consulter la page web. Si vous souhaitez y revenir après, vous pouvez l’ajouter à vos favoris. Ainsi, vous pourrez fermer la page sans perdre la trace de ce que vous consultiez.

Considérer les conditions avant de les accepter

Lorsque vous entrez sur un site internet pour en lire un article, une petite fenêtre contextuelle apparaît, vous demandant d’accepter les cookies. Généralement, personne ne lit ce dont il s’agit. Tout le monde s’empresse de cliquer sur “Oui” et d’avancer. Si l’astuce permet de gagner du temps, il consiste aussi en une erreur, d’abord de confidentialité, mais ensuite d’installation de fichiers inutiles.

Lorsque vous cliquez sur “Oui”, vous autorisez certains cookies non obligatoires. Ceux-ci installent des fichiers sur votre smartphone, collectent des données sur vous, et en ralentissent parfois le fonctionnement. Dans le pire des cas, cliquer sur “Oui” occasionne l’installation de logiciels malveillants sur votre téléphone.