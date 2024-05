Une fois diplômés, les étudiants ont la tête pleine de rêves et d’espoir. Seulement, il faut bien se préparer, et la technologie moderne peut aider de diverses manières. Les applications sont des outils très utiles à bien des égards, et on propose de tester quelques-unes pour un jeune diplômé. Certaines personnes peuvent toutefois avoir un don dans des domaines. Il se peut que vous ayez des compétences en gestion et en comptabilité, que des logiciels pour les finances soient inutiles. Mais tester ces applications, tant que c’est gratuit, ne devrait pas vous faire du mal, si ?

Une application de la gestion des finances

En France, un grand nombre d’étudiants ont déjà une certaine expérience dans la gestion des finances. Pour cause, ils doivent gérer leurs allocations et alterner avec des petits boulots pour terminer le mois. Tester des applications de gestion de finances après votre diplôme pourrait toutefois l’alléger.

La première application indispensable reste celle de votre banque. Elle permet de suivre la situation de votre compte en temps réel. Vous pouvez également télécharger des logiciels tiers. Parmi les plus connues, on peut citer Bankin. Elle permet de gérer votre budget, de proposer une alerte en cas de risque de découvertes, etc. Si une version gratuite est possible, il vous faudra cependant la version Pro, disponible à partir de 8,33 euros/mois. L’app est disponible sur Android et iOS. Comme alternative, vous pouvez tester Linxo, à partir de 4 euros/mois.

Pour ceux qui ont connu Mint, qui vient de se fermer le 23 mars 2024, on peut aussi suggérer Quicken Simplifi. Ce logiciel ne dispose pas de version gratuite, mais son tarif est assez abordable avec 48 dollars, soit environ 45 euros par an.

En vidéo le test de Bankin en 2024 :

Un gestionnaire de mot de passe

Si Google améliore son gestionnaire de mot de passe, il reste toujours recommandé d’avoir une application dédiée. Vous retrouverez ainsi tous vos codes et identifiants dans un seul endroit depuis votre mobile.

Comme il s’agit de stocker vos données les plus sensibles, on vous recommande de tester une version payante. Parmi les applications intéressantes pour un jeune diplômé, 1Password peut se révéler très intéressant grâce à son forfait annuel. Le logiciel est à seulement 36 dollars, ou 34 euros l’année. Le plus ? 1Password vient d’adopter les Passkeys. Il reste toujours possible de tester des versions gratuites, mais les fonctionnalités resteront limitées.

Découvrez 1Password dans cette vidéo :

VOIR AUSSI : Pourquoi Google commence à forcer pour les passkeys, remplaçant des mots de passe ?

Un bon service VPN

Le VPN, ou Virtual Private Network, est désormais un des meilleurs outils pour améliorer sa sécurité sur le web. Que vous soyez un jeune étudiant fraichement diplômé, ou un adulte évoluant dans le milieu professionnel, une application VPN est toujours à tester. En plus de préserver vos données personnelles, ce type de service vous permet également d’accéder à des contenus non disponibles dans votre pays.

Parmi les plus connus, on a évidemment NordVPN, qui offre un meilleur rapport qualité-prix, et son rival ExpressVPN. Les deux applications sont aussi disponibles sur les appareils mobiles, que vous soyez sur Android ou iOS.

En vidéo la comparaison entre les deux :

Le service de stockage cloud

À l’université, les étudiants pouvaient encore se contenter du service de stockage cloud gratuit. Cela peut toutefois changer une fois adulte. Cela va non seulement améliorer la sécurité et la confidentialité de vos données, mais offre aussi une solution de collaboration simplifiée. Le cloud est actuellement l’un des services les plus utiles, et heureusement, chaque plateforme majeure dispose de sa propre solution.

Pour les utilisateurs d’iPhone et de l’écosystème iOS, vous avez l’Apple One à partir de 19,25 euros/mois pour 50 Go. Google One est disponible dès 1,99 euro/mois pour 100 Go de stockage. Le forfait à 19,99 euros/mois propose 2 To, mais vient avec l’abonnement à Gemini Advanced. Chez Microsoft, vous avez 365 Personnel. Cette solution inclut le Pack Office ainsi que 1 To de stockage pour 69 euros/an.

VOIR AUSSI : iCloud s’améliore pour 2024, le service mieux que Drive ?

Lyft ou Uber One

Le covoiturage peut être vu comme un outil pour se rendre à des fêtes ou pour visiter la famille. Ce service a toutefois évolué. Il réduit clairement le coût de vos déplacements, mais les facilite également. Si vous ne disposez pas d’une voiture de fonction, avoir les applications Lyft ou Uber One sur votre appareil mobile pourrait se révéler utile.

Avec l’abonnement à 10 euros par an, vous profiterez de certains avantages. Chez Lyft, cela peut signifier une prise en charge prioritaire gratuite. Du côté d’Uber, c’est l’accès au service de chauffeur de premier ordre. Le hic ? Vous devez toujours vous assurer qu’il y ait un Uber ou un Lyft à proximité de vos destinations.

Il est fort probable que vous trouviez un travail en dehors de la France une fois diplômé. Voici donc une vidéo de comparaison sur les deux services :

Waze : l’application idéale pour ses déplacements

Toujours sur les applications utiles et à tester pour un jeune diplômé, Waze fait probablement partie du haut du panier. Bien évidemment, vous allez dire que de nombreux logiciels proposent déjà la navigation dans une ville inconnue. Waze se démarque toutefois par les alertes gratuites pour les conducteurs. Ces signaux avertissent de la présence de travaux ou embouteillages sur votre parcours. Ces derniers ne sont en effet pas toujours visibles sur les autres applications. Cela inclut même Google Map, qui est la référence.

Waze est une application GPS entièrement gratuite, disponible sur Android et iOS. On peut déplorer la présence de publicités sur le logiciel, mais s’il est utile, ça pourrait en valoir le coup. Voilà qui conclut notre liste des applications à tester pour un jeune diplômé. Partagez-nous votre avis, et est-ce que ces solutions pourraient vous servir dans votre vie quotidienne ?

En vidéo la comparaison entre différentes applications mobiles de même nature que Waze :