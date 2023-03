Que ce soit dans une maison de vacances, dans une chambre d’hôtel, au travail ou encore chez vous, dans votre salle de bain, la présence d’une caméra espion n’est pas toujours facile à détecter. Elle est souvent dissimulée pour ne pas être directement visible à l’œil nu. Mais dès que vous avez l’intuition que vous êtes espionné, vous devez rapidement mettre les moyens en œuvre pour débusquer la caméra invisible. Pour cela, voici 5 astuces pour détecter une caméra cachée.

Inspecter la salle

Il n’est vraiment pas difficile de se procurer aujourd’hui une caméra espion. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en acheter sur ce site spécialisé et l’utiliser à de bonnes fins, comme en cas de vol. Mais malgré ce que dit la loi au sujet des caméras cachées, il existe toujours des esprits tordus qui l’utilisent à de mauvaises fins.

Lorsque vous faites l’objet d’une caméra espion, vous n’avez pas forcément besoin d’un outil pour détecter sa présence. Quoiqu’il soit difficile, il est possible de retrouver une caméra invisible à l’œil nu. Pour cela, vous devez marcher lentement dans la salle et fouiller les endroits les plus susceptibles d’accueillir un petit objet.

Le plus souvent, les délinquants cachent leur caméra en hauteur, afin de mieux observer leur cible.

Examinez donc les tringles à rideaux, les fenêtres, derrière la porte, chaque objet posé en hauteur. Que ce soit au lieu, sur une table, au chevet du lit, près de la climatisation… Si vous avez de vieux murs, vérifiez les trous qui s’y trouvent.

Mis à part les endroits, essayez de voir les meilleurs angles de vues de la salle ciblée. Aussi, les objets du quotidien sont les plus utilisés pour dissimuler une caméra cachée.

Durant vos inspections, faites aussi attention aux câbles étranges. Il est vrai qu’il existe aujourd’hui des caméras sans fil, mais on en trouve toujours certaines qui utilisent du câble.

Faire attention aux interférences électromagnétiques

Les caméras cachées sont des objets électroniques. Elles émettent un champ magnétique lorsqu’elles sont en activité. Pour les détecter, vous n’avez qu’à solliciter votre smartphone. Éteignez toutes les sources sonores dans la salle et éteignez la lumière, si possible. Lancez un appel et marchez lentement dans la salle ciblée. Vous devez alors faire attention à des bourdonnements ou toute autre forme d’interférence locale. Essayez maintenant de détecter la source de l’interférence et vous trouverez la caméra espion.

VOIR AUSSI : Le LiFi ou l’internet par la lumière

Utiliser la caméra de son smartphone

Lorsqu’elles travaillent, les caméras cachées espions émettent une fine lumière infrarouge. Malheureusement, celle-ci n’est pas détectable à l’œil nu, mais vous pouvez exploiter la caméra de votre smartphone. Pour cela :

Éteignez toutes les sources de lumière dans la salle, fermez les fenêtres et plongez la salle dans l’obscurité ;

Sortez votre téléphone et lancez son appareil photo ;

Regardez à travers la caméra en pointant le téléphone autour de vous dans la salle, lentement ;

Faites attention à une petite lumière à travers la caméra du téléphone.

Dès que vous détectez une lumière, allez inspecter l’endroit.

Utiliser une application mobile

Il existe aujourd’hui de nombreuses applications mobiles qui peuvent vous aider à détecter une caméra espion dans une salle. Elles détectent les champs magnétiques de ces caméras ou scannent le réseau local pour trouver les caméras qui utilisent la connexion. Vous serez automatiquement alerté.

Que ce soit sur Play Store ou App Store, vous en trouverez une variété. Malheureusement, plusieurs sont payantes, puisqu’elles font plus vite le job. Vous pouvez donc les utiliser pour débusquer une caméra cachée dans votre chambre. Toutefois, ils ne sont pas toujours faibles. Prenez les avis avant d’en installer.

Si vous utilisez un smartphone Android, vous pouvez utiliser : Detect Bug, Hidden Camera Detector, Hidden Spy Camera Detection, Fing – Outils réseau ou encore Détecteur de caméra cachée.

Pour les utilisateurs d’iPhone, vous pouvez vous servir des applications telles que : Hidden Spy Camera Detector, Ghost Camera Finder, iAmNotified ou DontSpy 2 – détecteur.

Utiliser un détecteur de caméra

Il s’agit sans doute de la méthode la plus facile qui existe. Il s’agit d’un appareil spécialement conçu pour vous aider à détecter n’importe quelle caméra qui se cache dans un endroit donné. Il fonctionne à l’aide d’une batterie et peut détecter tout appareil utilisant le Bluetooth, le WiFi ou qui émet des ondes. Dès qu’il détecte une caméra cachée, il vous envoie une notification avec tout ce qu’il faut pour trouver l’espion.

Généralement, ces détecteurs de caméra cachée coûtent entre 60 et 100 euros. Ils ont un grand degré de fiabilité et vous permettent de détecter plus rapidement ces mouchards.

Enfin, si vous trouvez la caméra espion, l’idéal est d’alerter automatiquement les autorités compétentes.